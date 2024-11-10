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政府总理范明政主持召开消除危旧房工作指导委员会第一次会议

11月10日上午，越南政府总理、全国消除危旧房工作指导委员会（以下简称“消除危旧房指委”）主任在政府总部主持召开消除危旧房指委第一次会议，对消除频昆计划实施情况进行评价，同时部署今后工作任务。 范明政在会议上指出，在党、国家的特别关注，各部门、地方，各组织、企业和人民群众的积极参与下，约34万户革命战争时期有功人员家庭和80万个住房困难的贫困户、相对贫困户已拥有稳定、安全的居住地，迎难而上脱贫。然而，截至目前，全国住房困难家庭约约31. 5万户，其中革命战争时期有功人员家庭约10.6万户，国家目标计划4.6万户，贫困户和相对贫困户15.3万户。

为了改造住房，“安居乐业”，有助于实现对革命战争时期有功人员的优惠政策，完成可持续减贫，做好社会保障等工作，为党建95周年、建国80周年、南方解放国家实现统一50周年、胡志明主席诞辰135周年和越共十四大等献礼，全国下决心力争到2025年，提前五年在全国范围内完成消除危旧房的目标。

范明政要求会议集中讨论，明确目标、观点、指导方向，有效实施消除危旧房计划并在2025年内完成；分析和确定实施计划过程中面临的困难和障碍以及解决措施；任务和核心措施、计划，实施路线图，确保2025年完成各目标。

范明政强调，党和国家的责任是坚持维护民族独立，为人民带来幸福、温饱生活的目标，反而消除危旧房不仅是党、政府和祖国阵线的任务，而是整个政治体系和全社会的共同事项。

范明政在会议上发表总结讲话时表示，全国消除危旧房计划是具有深刻人文价值的计划，具有全民性、全面性。

范明政高度评价劳动荣军与社会部、越南国家电视台、各部门、机关、企业、地方、组织、个人已积极响应“全国携手消除危旧房”竞赛运动和“全国消除危旧房”计划。范明政强调，党和国家一直关注关注解决人民群众，尤其是革命战争时期有功人员家庭、困难家庭、遭受自然灾害家庭的住房问题，该工作被确定为社会保障、可持续减贫等工作的核心任务之一，同时已颁布许多有关的决议、解困、决定和计划，有效开展针对这些对象的住房政策。

为了实现到2025年，提前五年在全国范围内完成消除危旧房的目标，范明政强调需集中调动全社会资源与国家资金相结合，在2025年同时完成3项任务：向革命战争时期有功人员提供住房援助；按照各国家目标计划提供住房援助和为全国人民群众消除危旧房。

会议上，范明政已一致同意成立省、县、乡三级消除危旧房指导委员会，并需在今年11月30日前完成，已同步开展从中央到基层。

范明政指出，各地方应该主动、创新、努力动员资源来实施该任务，不依赖中央，特别动员各贫困户、相对贫困户自立自强，努力迎难而上；加强宣传工作，凝聚各级党委、政府、祖国阵线、企业、组织、个人和人民群众对实施消除危旧房计划主张的共识。（完）

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弘扬援老越南志愿军和专家的奉献精神

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11月9日，越南友好组织联合会、岘港市越老友好协会同有关单位联合举行援老越南专家和志愿军成立75周年（1949年10月30日——2024年10月30日）纪念活动。岘港市政府领导、老挝驻岘港总领事以及居住在岘港的近百名援老越南前志愿军和专家参加了活动。
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