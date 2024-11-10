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政府总理范明政主持召开消除危旧房工作指导委员会第一次会议
为了改造住房，“安居乐业”，有助于实现对革命战争时期有功人员的优惠政策，完成可持续减贫，做好社会保障等工作，为党建95周年、建国80周年、南方解放国家实现统一50周年、胡志明主席诞辰135周年和越共十四大等献礼，全国下决心力争到2025年，提前五年在全国范围内完成消除危旧房的目标。
范明政要求会议集中讨论，明确目标、观点、指导方向，有效实施消除危旧房计划并在2025年内完成；分析和确定实施计划过程中面临的困难和障碍以及解决措施；任务和核心措施、计划，实施路线图，确保2025年完成各目标。
范明政强调，党和国家的责任是坚持维护民族独立，为人民带来幸福、温饱生活的目标，反而消除危旧房不仅是党、政府和祖国阵线的任务，而是整个政治体系和全社会的共同事项。
范明政在会议上发表总结讲话时表示，全国消除危旧房计划是具有深刻人文价值的计划，具有全民性、全面性。
范明政高度评价劳动荣军与社会部、越南国家电视台、各部门、机关、企业、地方、组织、个人已积极响应“全国携手消除危旧房”竞赛运动和“全国消除危旧房”计划。范明政强调，党和国家一直关注关注解决人民群众，尤其是革命战争时期有功人员家庭、困难家庭、遭受自然灾害家庭的住房问题，该工作被确定为社会保障、可持续减贫等工作的核心任务之一，同时已颁布许多有关的决议、解困、决定和计划，有效开展针对这些对象的住房政策。
为了实现到2025年，提前五年在全国范围内完成消除危旧房的目标，范明政强调需集中调动全社会资源与国家资金相结合，在2025年同时完成3项任务：向革命战争时期有功人员提供住房援助；按照各国家目标计划提供住房援助和为全国人民群众消除危旧房。
会议上，范明政已一致同意成立省、县、乡三级消除危旧房指导委员会，并需在今年11月30日前完成，已同步开展从中央到基层。
范明政指出，各地方应该主动、创新、努力动员资源来实施该任务，不依赖中央，特别动员各贫困户、相对贫困户自立自强，努力迎难而上；加强宣传工作，凝聚各级党委、政府、祖国阵线、企业、组织、个人和人民群众对实施消除危旧房计划主张的共识。（完）