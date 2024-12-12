政府总理范明政主持召开政府落实第18号决议指导委员会第二次会议

12月12日，越南政府总理、政府落实党中央2017年10月25日第18号决议（18-NQ/TW）指导委员会（下称“指导委员会”）主任范明政主持召开“指导委员会”第二次会议，旨在总结该决议的落实情况。

越共十二届六中全会于2017年10月25日发布了《关于进一步朝着精干高效方向推进政治体系组织机构重组》的第18号决议（18-NQ/TW）。

根据政府落实第18号决议指导委员会的报告，截至目前，各部委、部级机构、政府直属机构基本完成了组织机构精简方案。

指导委员会已经发布了政府组织机构精简方案。据此，精简后，将有13个部门，4个部级机构（减少5个部门）和4个政府直属机构（减少4个机构）。与此同时，各部委、部级机构和政府直属机构将再次进行内部机构精简，将内部机构总数精简至少15%至20%。

会议审议了第一次会议会后的任务落实情况和下一步工作任务，核查政府党委的报告；关于政治体系精简后干部职工的制度和政策；相关公共资产和公共投资项目的管理、国有企业结构调整等的程文。

政府总理范明政对“指导委员会”成员的意见表示赞赏，要求各部委和机关单位强化责任意识，坚持把国家和民族利益放在第一位，在参考国际经验，确保符合国内情况的基础上构建合理的组织机构，确保精简高效，减少中间环节，为基层放权、增能，加强数字化转型在国家管理中的应用，反对“特批“行为和集体利益，打击小腐败，保障干部职工的合法权益等。

对于国有企业结构调整任务，政府总理范明政要求做好企业分类和结构调整工作方案制定工作，在有效开展管理工作的同时，提高企业的运营效率。此外，进一步完善相关法律法规，推进放权赋能，让企业肩负更多责任。（完）