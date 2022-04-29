政府总理范明政主持召开政府四月份例行会议

29日上午，越南政府总理范明政主持召开了政府4月份例行会议。



会议上，政府成员听取和讨论了2022年4月份和前4月经济社会发展情况、政府01号决议执行情况、公共投资资金下达分配情况、经济社会复苏与发展计划执行情况等的报告以及其他重要问题。



据报告，4月份，经济社会继续复苏，宏观经济继续保持稳定，通货膨胀得到抑制，居民消费价格指数同比上涨2.64%，粮食安全和能源安全得到保障。国家预算达计划的45.7%，增长13.3%。



4月份，工业生产指数环比增长了2%，同比增长9.4%；前4月增长7.5%。农林水产品生产取得积极成效。贸易活动较为活跃。4月份出口增长16.4%，进口增长15.7%，贸易顺差约25亿美元。旅游强劲复苏；国际游客同比增长了4.2倍，前4月增长184.7%。



4月份，新成立企业数量超过1.5万家，创下有史以来新高水平。前4月，新成立企业数量增长12.3%，复产复工企业增长了60.6%；追加投资资金同比增长39.4%。

对于国家预算投资资金下达进度，前4月达约95.724万亿越盾以上，达计划的18.48%。



范明政在会议上发表讲话时已对国内外情况做出评价，高度评价4月份和前4月取得的成果。他强调，4月份和前4月取得的成果将成为我们尽早恢复和发展的基础。所取得的成果离不开党、政府和国家各位领导的及时、英明和全面的领导和指导，整个政治体系的参与，政府的调控和居民、企业积极参与，国际友人的支持和帮助。



范明政认定，5月份仍将面临许多困难和难以预测的情况。5月份国家将举行许多重大活动，如越共十三届五中全会，第十五届国会第三次会议，第31届东南亚运动会等等。



至于今后的具体任务，范明政总理强调，目标依然是保持宏观经济稳定和控制通货膨胀，主动且灵活运行货币政策和财政政策，为推动经济和社会发展作出贡献，有效落实利率优惠政策，发展透明、健康、安全、可持续的资本市场。



范明政要求各部委和地方政府继续充分落实党的主张和路线，中央政治局和中央书记处的结论，政府和政府总理的指示；指导同步且有效实施经济社会复苏与发展计划的主要任务和措施，让民众和企业尽早享受政策红利。

范明政建议加快公共投资资金，尤其是官方发展援助资金和外国优惠贷款资金的到位进度；核查并将到位进度缓慢项目的资金转向到位进度良好且缺乏资金的项目；立即完善与出台有关2021年国家预算分配、使用与节省等问题的方案。



范明政要求各部委和地方政府继续消除阻碍生产经营活动的壁垒和障碍，消除经济资源调动和使用的瓶颈问题；加快行政手续简化进度，改善投资与营商环境，确保商品供求平衡，确保价格平稳运行，保障供应来源和电力及成品油供求平衡，采取控制和防止非洲猪瘟蔓延的措施，避免影响到农业生产等。



范明政要求在新常态下有效地重新开放旅游活动，保障游客服务质量和安全，加快旅游复苏进度，为2022年国家高中毕业和大学入学统一考试做好准备，立即完善第31届东南亚运动会的筹备工作，有助于向世界和地区推介越南的形象。



对于国防安全和对外任务，范明政要求做好国防、安全、社会治安、对外工作、国际一体化和防疫等工作任务； 维护国家领土主权和边界，加强对外活动和国际一体化活动，保障国家利益等。



范明政指示加强信息传媒工作，保障信息网络安全，主动反驳恶意、负面、歪曲事实等信息，凝聚民众共识，巩固民众的信心，为胜利地落实各项任务注入动力。（完）