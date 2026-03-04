政府总理范明政主持召开打击IUU捕捞指导委员会第32次会议

范明政总理在开幕词中对各部委、地方为有力部署了打击IUU捕捞的高峰期及监察与检查活动所作出的努力予以表扬。



预计2026年3月初，欧盟委员会监察团将对越南进行第五次检查。政府总理要求各地方准备关于为受水产行业可持续发展影响的渔民转产就业工作的报告；评估渔船减少数量、需转产就业的劳动力数量、扶持政策、实施资源、困难障碍等。



政府总理责成农业与环境部完善关于服务于与欧盟委员会监察团举行工作会议的总体报告，制定详细方案，明确责任分工，组织培训，统一各项报告内容等。



政府总理建议国防部、公安部、外交部、科技部集中落实好政府、政府总理交付的关于打击IUU捕捞和越南水产行业的各项经常性任务。



政府总理建议广宁、清化、河静、得乐、庆和、林同、永隆7个地方秉持"言出必行，承诺必践"的精神，在3月10日前颁布转移就业政策。



政府总理指示越南水产协会重点厘清与商品原产地、地理标志、版权保护等相关问题。



本着渔业和水产行业可持续发展的精神，政府总理认为，应以实事求是的态度严格遵守欧盟委员会监察团的要求。最高目标是确保："解除欧委会黄牌警告与越南水产行业可持续发展"双重目标。（完）