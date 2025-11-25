政府总理范明政主持召开打击IUU捕捞指导委员会第23次会议

会议上，政府总理范明政强调，自11月初以来，中部地区各省市连续应对13号台风及史无前例的持续强降雨，降雨量突破历史极值，造成重大人员财产损失，并使生产经营活动陷入混乱和停滞。



范明政提示，在开展防灾抗灾和台风灾后恢复重建工作的同时，各沿海地方必须继续执行"坚决向IUU捕捞宣战，决心在2025年内解除欧委会对越南渔业的'黄牌'警告；高度集中，坚决开展打击IUU捕捞高峰月"的任务。



范明政强调在2025年内解除IUU"黄牌"警告关乎国家和民族的信誉，更关乎人民切身利益。



会议报告显示，过去一周多项任务持续呈现积极转变，一周比一周向好。多项重点任务已按进度要求完成。



其中，各部委、行业和地方已完成的任务量达到99项中的85项，较前一周增加30项，另有14项任务正按政府总理要求的进度持续推进。渔船管理和捕捞活动监控工作进展显著，100%的渔船（共79360艘） 已完成在国家渔业数据库Vnfishbase的注册和资料更新。



不具备作业条件的渔船已由各地管控，并落实到乡/坊、管理力量及干部，明确了渔船停泊位置。已完成国家渔业数据库与国防部渔船监控软件、公安部VNeID系统的数据互联互通。



值得注意的是，上周未发生渔船在外国海域违规被扣押或处理的事件。IUU捕捞违法违规行为处理情况持续向好；执法及对IUU违规渔船的处理工作得到严格执行，特别是在外国进行非法捕捞的违规渔船。



范明政对各部委、行业和地方在打击IUU捕捞方面的决心、努力及取得的诸多进展表示认可和高度评价，指出工作一周比一周向好；多项重点任务已按进度要求完成。



会议现场。图自越通社

范明政强调，自他颁布打击IUU捕捞和促进越南渔业可持续发展行动高峰月计划至今已逾一月，按进度要求，计划中提出的所有任务均已完成期限。



因此，政府总理要求各部委、行业和地方，尤其是其主要负责人，需继续严格执行向指导委员会定期报告打击IUU工作成果的制度；有效、严肃地落实党、政府、政府总理的各项决议、结论、公务电报、指示以及打击IUU捕捞跨部门协调规定；着手对打击IUU捕捞高峰月执行情况进行初步总结。

中央和地方机构被要求集中全力于打击IUU捕捞任务，为欧委会检察团的检查做好周密准备，并在2025年11月30日前完善所有渔业档案和数据。其中，需按要求完成可追溯档案、国家渔业数据库的建设及信息公开工作。



必须按照《港口国措施协定》（PSMA）标准严格管控进口水产品原料，绝对阻止IUU原料进入越南。海上巡逻和监控工作必须保持高强度，特别是在边境毗邻海域；进出港渔船必须接受严格检查，对不符合作业条件的案例要严肃处理。



IUU违规案件的调查和处理工作需加快；基于数字平台的渔船管理系统必须完善，以服务于对渔船和渔民的有效管控。同时，对被外国扣押的渔船和渔民信息必须核查清楚，充分汇总以便按规定处理。



各沿海地方必须掌握实际情况，严格管控渔船进出港，每周更新有违规风险的渔船名单，通过船舶监测系统（VMS）对渔船进行24小时监控，不得出现信号失联或越界捕捞情况。2024年至2025年间发生的渔船和渔民被扣押事件必须在2025年11月30日前处理完毕，同时尽快出台渔民转业政策。如发生未按规定处罚的情况，所在地政府需承担责任。



宣传工作必须通过国内和国际渠道得到加强，及时驳斥不实信息，巩固越南为打击IUU所作努力的国际形象。协会和企业绝对不得收购或消费源自IUU的水产品；需与职能部门紧密配合，严肃处理违规案例。



越南将向欧委会全面报告和解释所取得的成果及按要求落实的各项内容，以最高的决心在2025年解除"黄牌"警告，为了国家信誉和人民的利益。（完）