政府总理范明政主持召开半导体行业人力资源发展会议

4月24日下午，越南政府总理范明政在政府总部主持召开了半导体行业人力资源发展会议。

范明政在会议开始前发表讲话时表示，数字化转型是各国和越南发展过程中的客观要求、战略选择和头等优先。其中，半导体行业在数字化转型中起着重要作用，是数字化转型、绿色转型和智能转型等三个革命性转型的基础。

在当前世界局势复杂多变，致使半导体短缺和生产链、供应链转移趋势的背景下，越南被确定为备受关注的少数国家之一。这既是越南的机遇，又是挑战。除了优势因素外，越南还要满足硬基础设施和软基础设施，特别是半导体行业人力资源等的其他条件。

在上述要求下，政府和各部门已主动开展各项工作，以利用该趋势，其中包括制定培训5万名半导体工程师的提案。范明政要求与会代表集中讨论在最短时间内达到上述目标的任务和措施。其中考虑到各培训机构现有的基础、讲师队伍、信息技术和电子人力资源等，以补充培训半导体技术人力资源；同时成立半导体领域专门研究单位；确定政府、各部门、地方、培训机构、企业等的任务，从而一道实现所提出的目标。

范明政在会议上发表总结讲话时强调，半导体行业发展是各国家的战略性选择。发展该行业需基于5大支柱，其中包括人力资源这一重要支柱。党和国家已出台许多关于全面发展人力资源、科学、技术、创新等的政策和主张并正有效展开。

其中，越共十三届八中全会于2023年10月18日已颁布的第64号结论中已要求，“到2025年和2030年集中培训半导体行业优质工程师1万至10万名”。

政府总理已颁布了到2030年科学技术和创新发展战略，其中确定半导体为高技术并获优先的行业。政府责成有关部门配合制定到2030年半导体行业热力资源发展提案；制定到2030年越南半导体行业发展战略。

此外，越南还成立国家创新中心，许多集中式信息技术园区已投入运行，期望将成为推动创新和发展半导体行业的核心等。

目前，越南240所大学中有160所大学拥有技术培训专业，可转为半导体人力资源培训专业；35所学校拥有有关半导体行业的培训专业。

20年来，越南已培训数千名程序员、数百万名信息技术 工程师，这是肯定到2030年能培训5万至10万半导体工程师的重要基础。

范明政表示，越南与美国所签署关于发展半导体行业生态系统的合作备忘录中强调了合作发展半导体行业人力资源一事。各大集团也十分关注，拥有研究、投资和发展定向，计划在越南建设半导体生产据点。“这就是越南通过发展半导体行业人力资源把握和参加半导体行业，获得来自半导体行业利益的重要前提和机会。”

范明政要求，为了实现培训5万至10万半导体工程师的目标，各部门、地方、培训机构和企业需把半导体行业人力资源发展视为人力资源培训突破口之关键并进行适当的投资；实现培训形式多样化、资源多样化，推进该领域的公私合作等。

关于今后的核心任务和措施，范明政要求尽快制定和完善有关半导体行业人力资源培训的特殊制度和政策；对半导体人力资源培训基础设施进行投资；培训教师、讲师队伍并拥有适合的教材等。

范明政要求计划与投资部、信息传媒部、教育培训部、科技部、财政部等部门和各省市人民委员会、各单位根据自己的职责、任务和权限制定具体计划，保持密切配合，落实好半导体行业人力资源发展任务。

其中，教育培训部制定5年内半导体行业3千名大学生培训计划；为接近和有关半导体行业的毕业生制定培训转换计划。科技部推动研究和为半导体芯片企业转让技术；引导开展各项科学、半导体行业技术等任务等。

范明政表示相信，在整个政治系统的积极参与，人民群众、企业、投资者等的支持和国际友人的支持，越南将以具体、科学、强有力、有核心、有重点的行动，完成到2030年培训5万至10万半导体工程师的目标。（完）