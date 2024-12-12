政府总理范明政主持召开为可再生能源发电项目纾解困难会议

12日下午，越南政府总理范明政主持召开了政府关于为各可再生能源发电项目纾解困难主张、方向的决议公布与部署工作会议。会上，范明政要求在2025年1月完成为各项目纾解困难工作，避免浪费国家自然资源、社会资源，为发展供电保障做出贡献。

会议以线上和线下相结合方式举行。设在政府总部主会场与全国拥有可再生能源发电发展项目和拥有发展潜力的27个省市视频连线。

据工贸部，截至2023年为止，电网系统中的风力发电、光伏发电等可再生能源发电量为21664兆瓦，占发电产量的27%，在电力系统的比重约12.75%。该成果有助于实现第八号电力规划中的方向和越南到2050年实现净零排放和确保能源安全的承诺。

会议上，各部门、地方和企业已讨论和澄清面临的困难和障碍和其原因；高度评价政府在纾解各困难中做出的努力，同时提出为各项目纾解困难的措施。

范明政在会议上发表讲话时表示，为了完成2025年国家经济增长达8%的目标，为2026-2030年实现两位数增长和迈入新纪元注入动力，我们需调集一切资源来推动经济发展。对能源领域，在加快各新项目实施进度的同时，需为未完成的项目，包括各项可再生能源发电项目纾解各困难和障碍，以确保供电重组稳定，满足经济增长需求。

范明政表示，各可再生能源发电项目规模的投资资金已达30.84万亿越盾，相当于130亿美元佐佑，推迟、不把各项目投入运营已造成社会资源浪费；不利用好现有电源来弥补电力缺口，确保向各增长目标稳定供电。

政府就积极制定了排忧解难方案，以及对于上述可再生能源发电项目的主张、观点、目标和解决方案达成高度共识。

政府总理同意在分析、评价、比较社会经济效益的基础上，选择最优的处理方案，为可再生能源项目排忧解难；最大限度地减少争议、投诉和对投资环境的影响；确保安全和秩序、国家能源安全以及协调国家和投资者的利益。

政府总理同意，在项目不违反国防安全、国家重点工程项目规划等规定的情况下，可以补充规划实施。对违反土地、建设等流程和程序的项目，允许依法完善。

范明政要求各部委、行业和地方增强责任意识，主动配合为项目排忧解难，不能推卸责任、逃避问题，必须在2025年2月完成。（完）