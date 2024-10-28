政府总理范明政与阿联酋总统举行会谈 越阿两国关系升级为全面伙伴关系

越通社特派记者报道，在对阿拉伯联合酋长国进行正式访问期间，10月28日在欢迎仪式后，越南政府总理范明政与阿联酋总统穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）举行闭门会谈。值此之际，两国领导人一致同意将双边关系提升为全面伙伴关系。

在闭门会谈中，阿联酋总统穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬表示相信此访将大力推动，并为今后开启两国合作新时期创造动力。

阿联酋总统赞扬越南的英雄豪迈历史和当今的经济社会发展成就，强调越南和阿联酋有许多值得相互学习的地方，并申明越南是阿联酋在亚洲的重要伙伴，与越南合作是阿联酋的主要关注。

范明政总理对阿联酋取得的成就表示钦佩，使阿联酋成为地区领先的经济、金融和科技中心，堪称中东的“沙漠奇迹”。

政府总理范明政和阿联酋总统谢赫·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬对两国关系的突出发展表示高兴，其体现在三个进一步，包括政治互信和相互理解进一步得到加强，经济合作日益进一步务实发展，在多边论坛合作和相互支持日益进一步密切和有效。

在此基础上，为了满足两国领导人和人民的愿望，以及为地区和世界和平稳定与合作发展作出贡献，双方同意将两国关系提升为全面伙伴关系。阿联酋成为越南在中东地区的第一个全面伙伴，体现了两国领导人在推动双边合作迈上新的、更实质性、更有效的水平方面的决心和期望。

政府总理范明政和阿联酋总统谢赫·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬就6个优先合作领域达成一致，即尽快制定实施全面伙伴关系框架的行动计划；推动创新、绿色转型、数字化转型、循环经济的合作；推动双边经贸投资合作突破发展；合作发展清真产业，为越南清真产品开放市场；加强劳务、文化、旅游、体育、人文等领域的合作，在多边论坛上就地区和世界问题密切协调、磋商和相互支持。范明政总理还要求阿联酋有关部门为在阿联酋生活和工作的越南人创造有利条件。

阿联酋总统谢赫·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬表示将指示阿联酋有关机构与越方协调落实此次访问所取得的成果；对越来越多的越南劳动者赴阿联酋就业表示高兴，并申明将为旅居阿联酋越南人社群创造条件，支持在阿联酋设立越南文化中心；强调将直接指导实施一些具体项目，如：支持越南一所地方青少年足球学院、在胡志明市建设金融中心等。

谈及东海问题，政府总理范明政建议阿联酋支持东盟和越南在东海问题上的立场，以确保东海和平、安全与航行和飞跃安全、自由，在尊重国际法、《联合国宪章》和1982年《联合国海洋法公约》的基础上以和平方式解决争端。

闭门会谈结束时，政府总理范明政转达了越南国家主席梁强邀请阿联酋总统访问越南的诚挚邀请。阿联酋总统接受了邀请并表示在适合的时候将访问越南。（完）