12日，越南政府总理范明政与正在访越的柬埔寨首相洪玛奈出席了越柬贸易投资促进论坛。

计划与投资部部长阮志勇表示，基于越柬良好政治关系的基础上，近期越柬经贸和投资合作迈出长足发展步伐，2015-2022年阶段平均增长水平超20%，2022年超过100亿美元。越南成为柬埔寨在东盟最大投资来源国，在柬投资项目205个，注册资金达29.5亿美元。然而，两国经济合作潜力和余地仍巨大，仍存在一些需配合解决的困难和障碍，从而大力推动两个经济体之间的贸易投资关系，其中加强在农产品生产和加工、旅游、卫生、教育和基础设施等领域的合作。

洪玛奈首相强调，越柬建交56年来越柬关系在一切领域不断得到培育和发展，表示相信此次访问后，双边合作关系，包括贸易、投资和服务等领域的合作继续向前发展。

洪玛奈表示，截至目前，越南对柬埔寨的投资资金超29.1亿美元。许多越南企业的项目运营情况良好，为该国经济社会发展做出积极贡献。他同时高度评价两国在旅游领域的合作成果。

洪玛奈认为，尽管两国经济合作已取得许多进步，然而合作潜力仍巨大。柬埔寨正积极开展五角战略，继续改善营商投资环境，重视发展私营经济，发展与越南对接的战略基础设施。洪玛奈强调，柬埔寨政府将努力，为包括越南投资者的外国投资者创造便利条件，鼓励和呼吁更多越南投资者赴柬埔寨投资，特别是对高科技农业、食品加工业、数字技术、金融和汽车制造等领域的投资。

范明政总理在论坛上发表讲话时也认为两国经贸关系尚未与两国潜力相称，同时呼吁投资者继续对彼此投资，推动两国贸易发展，从而为巩固和加强两个民族之间的传统友好关系做出贡献；有助于建设独立、自主、积极主动和深度融入国际的经济体，为两国的发展、繁荣做出贡献，为两国人民带来福祉。

范明政表示，目前越南已与世界60个国家和地区签署16项自贸协定。越南的发展方向是选择性吸引投资，促进外资企业与内资企业的对接，促进数字经济、绿色经济、循环经济和知识经济发展。

范明政建议两国企业政府加强两个经济体的对接和互补性，把重点放在法律、金融、交通运输基础设施、电力能源、电信和旅游；互相分享制定保持宏观经济稳定、改善营商投资环境政策经验，从而促进和仅仅优质的外资投资，推动经济社会可持续发展。

范明政也建议两国企业集中资源，推进实施各投资项目，确保进度和质量；严格遵守两国发力，增强社会责任感，创造稳定就业和收入，保护环境和实施社会保障政策。

范明政强调，越南始终为两国企业有效投资兴业创造便利条件，一向尊重和倾听投资者的意见，从而进行调整，同各家企业和投资者继续完善相关法律和政策。

论坛上，范明政与洪玛奈见证了投资证书、各项合作协议和合作备忘录交换仪式，包括越捷航空公司的河内至暹粒航线开通许可证；越南军队银行柬埔寨分行与KNN公司和湄公河地产开发公司信贷供应备忘录；CT Group集团与Angkor Sok Sen Chey公司货物进出口合作备忘录。（完）