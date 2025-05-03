来自全国49个省市的超700名曾被敌人囚禁的革命战士和其家属出席见面会。



在争取民族独立和实现国家统一的革命斗争中，数万名越南优秀儿女已不惜牺牲，昆岛是见证并保存着极为重大的历史价值之地。这里象征着越南共产党战士和爱国人民在殖民者和帝国主义者的残酷压迫下，顽强不屈、英勇斗争的精神。



在见面会上，曾被敌人逮捕、囚禁的越南革命战士——活着的历史见证人，代表着在殖民者、帝国主义监狱中坚守革命气节、不屈不挠精神的象征已一起重温了民族那段光荣、英雄的历史篇章。各位代表分享了那段既难以忘怀，又充满痛苦的记忆，那是一段在昆岛这片神圣土地上，为了捍卫革命气节、坚守对党的信念而英勇斗争的辉煌岁月。



政府总理范明政与曾被敌人囚禁的革命战士会面。图自越通社

越南全国被敌人囚禁的革命战士联络委员会表示，近年来，联络委员会一直发挥好连接全国各地前政治犯之间的宝贵桥梁作用，保存并传播了崇高的历史价值。目前，联络委员会已联系到全国63000多名尚在世的前政治犯，以及数万名烈士家属，在全国各地组织了500多场见面会、研讨会和感恩活动。



在过去十年中，联络委员会从各组织和个人募集了超过600亿越盾，用于建设情义屋、为前政治犯后代提供奖学金，为5000多名家境困难的前政治犯提供医疗援助。



特别是，联络委员会还与有关机构合作，出版了50多本书籍，制作了20多部纪实片、专题片和历史纪录片，记录下前政治犯的记忆；并在各学校举办了300多场专题讲座，旨在对年轻一代进行革命传统教育。



在见面会上，范明政总理代表党和国家领导人向革命前辈、越南英雄母亲、人民武装力量英雄、前政治犯、伤残军人、烈士家属及革命战争时期有功人员致以亲切问候、深切感谢和最美好的祝福。



范明政强调，在越南建国历史中，我国历经无数艰难困苦、敌人侵略的挑战，但凭借无与伦比的团结力量、坚强意志和智慧，一代又一代越南人民始终坚强不屈、奋勇牺牲，为了民族的独立自由和国家的永存而奋斗。



范明政指出，在民族解放斗争事业中，数百万优秀儿女英勇作战、牺牲，以血肉之躯为祖国筑起胜利之路。其中，前政治犯就是不屈不挠、坚定革命气节的光辉榜样，是鼓舞斗志、增强战胜一切敌人信心的源泉。



范明政认为，昆岛被视为一所特别的“革命学校”，在这里，革命烈火熊熊燃烧，熔铸锤炼出无数忠诚干部，许多同志后来成为党和国家的杰出领导人。



曾被敌人囚禁的革命战士代表。图自越通社

范明政呼吁全体干部、党员、各层级、全国同胞和战士，尤其是年轻一代，高扬革命精神，努力工作、学习、生活，配得上前政治犯、革命烈士和有功人员在民族独立统一斗争中的伟大牺牲。在今天和平的生活中，前政治犯依然心怀光辉的革命之火，始终是国家坚定忠诚的儿女，热情参与各项活动、运动，对同胞、同志和战友始终情深义重。曾在狱中共患难的同志，如今继续携手前行。



范明政表示希望，前政治犯以坚定政治本领和不屈精神，继续为国家建设与保卫事业贡献力量和智慧；成为教育子孙、青少年了解先辈光荣传统和血肉牺牲的光辉榜样；成为党政系统坚强的精神支柱。



范明政同时要求各部委和地方继续发扬“饮水思源、报恩答义”的传统，关心落实好有关政策，切实保障前政治犯、伤残军人、烈士家属等的物质和精神生活；落实好有关革命战争时期有功人员的政策。



值此之际，范明政向曾被敌囚禁的革命战士及其家属赠送了富有意义的礼物。（完）