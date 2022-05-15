政府总理范明政与旅居美国东岸越南人社群代表政亲切会面

在同大使馆工作人员交谈中，范明政建议大使馆继续落实好越南共产党第十三次全国代表大会的决议中的对外路线，即独立、自主、和平、合作与发展；越南是国际社会负责任和可信赖的朋友和伙伴；一道努力培育越美国友谊开花结果；为两国人民带来利益，为世界和平、合作与发展做出贡献。大使馆继续落实好在美国的侨务工作，继续向美国和国际友人推介越南风土人情形象。

范明政向大使馆和各代表机构工作人员通知了国内经济社会发展情况，所取得的结果离不开越南驻美国大使馆和外交部门的巨大贡献。

范明政在会见旅居美国东岸越南人社群代表时已郑重感谢侨胞们对国家的贡献和为培育越美关系做出的贡献。

范明政强调，党和国家始终强调旅外越南人是越南各民族大家庭不可分割的一部分，一直为巩固全民族大团结、帮助同胞具有坚固法律地位和稳定在驻在国的生活，为国家建设事业做出积极贡献创造便利条件。

范明政表示，据统计数据，目前，旅居海外越南人约530万人，其中旅居美国越南人数量最多，220万人。特别，知识分子和企业家队伍较多。

范明政认为，旅居美国越南人社群是越美关系的重要桥梁，为实现两国之间各项协议和推动两国发展做出积极贡献。旅美越南人取得的成功就是党和国家对外路线的成功，同时为在美国境内推广越南形象和风土人情做出贡献。他同时表示希望旅美越南人社群继续保护和弘扬民族文化特色，继续为推动两国关系发展做出更积极的贡献，为两国人民带来利益。

在华盛顿期间，范明政还出席越南驻美国大使馆新总部揭牌