政府总理范明政与捷克总理彼得•菲亚拉举行会谈

应越南政府总理范明政的邀请，捷克总理彼得•菲亚拉于4月20日至22日对越南进行正式访问。

21日上午，越南政府总理范明政在主席府主持仪式，欢迎彼得•菲亚拉一行访越。其后双方举行了会谈。

会谈中，范明政总理强调了越南推进与包括优先伙伴之一的捷克等传统友好国家关系的一贯主张；高度评价彼得•菲亚拉一行此次访问具有重要意义，有助于推动两国多方面良好的友好合作关系迈进新的发展阶段。

彼得•菲亚拉总理对能首次访问越南感到高兴，强调捷克重视两国之间长达70多年的传统友好关系；高度评价越南在国家革新和发展事业以及融入国际中取得的成就。他同时强调捷克始终将越南视为该国在东南亚地区最重要的伙伴，并希望推动与越南在各领域的合作关系。

在友好互信和开放的气氛中，两位总理已就各自国家经济社会发展情况、双边合作关系、共同关心的国家和地区问题等全面交换意见。两位总理对在疫情情况下两国关系仍保持积极发展势头感到高兴，强调两国在各领域的巨大合作潜力，同时就推进在各领域合作的具体措施和方向达成一致。

双方一致同意加强代表团互访，尤其是高层互访和继续有效开展各双边合作机制，同时早日磋商，建立新的合作框架，以深化两国之间的传统友好关系。

在经贸方面，两位领导对近期尤其是实施越欧自贸协定两年后双边贸易额呈现快速增长势头，2022年达8.48亿美元等感到高兴。双方一致同意提出在今后两年双边贸易额达10亿美元的目标。为了实施该目标，双方将继续 有效和全面开展越欧自贸协定，提高经济合作联合委员会机制的效果，鼓励捷克企业推进对越南汽车制造、数字化转型、可再生能源、环境、基础设施等领域的投资；为越南农水产品对捷克市场出口创造便利条件。

范明政总理建议捷克继续发出声音，促进欧盟其他国家批准越南与欧盟投资保护协定。彼得•菲亚拉总理强调，越南是潜在的经济伙伴，越来越多捷克企业关注扩大对越投资。关于欧洲委员会对越南水产品发出的IUU黄牌警告，彼得•菲亚拉总理支持加强越南与欧盟在可持续渔业发展中的合作和欧洲委员会尽早解除黄牌警告。

两位领导一致同意促进国防安全、文化、教育培训、劳务、科技、交通运输和旅游等领域的合作；双方考虑尽早在各自国家开设文化中心和开通直达航线，以促进投资、旅游和民间交流。

借此机会，范明政总理感谢捷克政府已为旅居该国的越南人社群融入所在国社会和稳定生活，为该国经济社会做出积极贡献创造便利条件；表示相信旅捷越南人社群将继续发挥其在发展两国友好合作关系的桥梁作用。

彼得•菲亚拉总理高度评价旅捷越南人的作用，并于2013年已获该国政府承认为该国一个少数民族，为该国经济社会发展做出积极的贡献。

会谈中，两位总理还就共同关心的国际和地区问题深入交换意见，强调两国在各国际组织和框架继续保持密切配合和互相给予支持，尤其是促进东盟与捷克和欧盟的关系和在联合国、欧亚会议等框架的合作。双方重申了本着1982年《联合国海洋法公约》等国际法采取和平措施来解决各争端。

会谈后，两位总理已见证了两国在刑事司法援助、投资和教育等领域合作文件的签署。

此前，范明政总理和彼得•菲亚拉总理已参观了由越南通讯社举办的两国政治、外交、经济和文化合作图片展。（完）