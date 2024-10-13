政府总理范明政与中国国务院总理体验东湖画印制技艺

10月13日傍晚在政府总部，越南政府总理范明政与中国国务院总理李强一起欣赏了东湖画和参观越南输出中国的特色农产品展示活动。



在北宁官贺歌曲《敬水敬槟榔》悠扬曲调和甜美的歌声中，两位总理观看了由东湖艺人表演的额越南民间画东湖画制作各步骤。在了解东湖画印制技艺后，两位总理亲自体验东湖艺人印制一幅名为《骑牛吹笛》的东湖画。

东湖画，全名为东湖民间木版画，是越南一种民间画之一，来源于北宁省顺城市双湖坊东湖村。此前，这种画主要服务春节市场的需求。



在欣赏东湖画后，范明政和李强参观了越南输出中国的特色农产品展示活动。展示的产品包括燕窝、榴莲、新鲜椰子、香蕉、咖啡和奶制品。这是越南正关出口到中国的14种农产品中的一些典型产品。

中国被确定为越南农林水产品第一大重要出口市场。2024年前9月，越南农林水产品对中国出口额达92.6亿美元，其中蔬果出口额达34亿美元，同比增长36%。基于该结果，今年前9月中国继续成为越南蔬果最大出口市场。



今天上午，在会谈上，范明政已建议中国继续扩大进口越南柑橘类水果、柚子、牛肉、猪肉、家禽和龙虾等优质农产品。李强表示，中国将继续扩大进口越南货物，尤其是优质农产品。（完）