政府总理范明政下令开工兴建新山一国际机场3号航站楼

12月24日下午，越南政府总理范明政出席胡志明市新山一国际机场3号航站楼（T3）兴建项目开工仪式。这是一项国家重点交通项目，有助于将新山一国际机场的客运能力提高到每年 5000 万人次，克服机场目前的超负荷运行问题。

新山一国际航空港设有一个国际客运航站楼和一个国内客运航站楼，设计年容量为 2800 万人次。其中，国内客运航站楼经过多次改扩建，设计年容量为1500万人次。然而，目前国内客运量每年超过2600万人次，超载客运量是设计容量的1.7倍。以近年平均每年增长14.5%的速度，预计到2024年胡志明市新山一国际机场国内客运航站楼超载量将达到设计容量的两倍以上。

新山一国际航空港三号航站楼建设工程包括3个主要项目：客运航站楼、结合非航空服务的高层车库和航站楼前的高架桥系统，总投资资金为10.99万亿越南盾；实施兴建工程的资金来源由所有者越南航空港总公司（ACV）出资70%和商业贷款30%。预计经过24个月的建设，该项目将于2024年底完成并进行测试运行，这符合政府要求的时间表。

政府总理范明政在开工仪式上致辞强调，同步发展包括交通基础设施在内的基础设施，是我党和国家实现快速、有效、可持续发展国家经济目标的三大战略突破口之一。发展航空运输基础设施就是交通基础设施建设的重要内容；实现国内外共享和连接的多样化交通方式是一个重要且决定性的因素。

多年来，我国集中了大量的国家和投资者资源，特别是社会资本用于交通基础设施的发展；建成了许多重要的交通项目，为国家的社会经济发展做出了贡献。政府总理范明政要求各部委、行业、单位和胡志明市在执行过程中顺利有效地协调；本着属于哪个级别职权、哪个级别出面处理的原则，有效解决出现的问题。

在开工仪式上，政府总理范明政下开工令，并与各部委、行业、各单位代表一起进行了胡志明市新山一国际机航空港三号航站楼建设项目的开工仪式。（完）