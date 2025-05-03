政府总理范明政上香缅怀英烈和看望慰问昆岛监狱前囚犯

昆岛是一片神圣之地。这片土地见证了英雄烈士、革命战士和爱国民众在抗击法国殖民者和美国帝国侵略中英勇不屈的斗争。在这两场惨烈的抗战中，无数前辈响应祖国的神圣号召，献出了鲜血与青春，投身于争取民族解放与国家统一的事业。



自国家完全解放以来的50年间，昆岛脱离了曾经的“人间地狱”，那段激烈的斗争如今已成为记忆。然而，那些坚贞不屈的榜样和无数前辈的崇高牺牲，已被载入民族的历史，成为不朽的英雄壮歌，照亮民族通往光辉顶点的道路。



党、国家和越南人民始终无比自豪并深深感恩英雄烈士、历代前辈和一代又一代为争取独立、自由、幸福而奉献生命的革命战士。



在位于杨行烈士陵园内的昆岛纪念馆里，范明政一行已献花和上香，深切缅怀胡志明主席、历代先贤、英雄烈士以及所有为民族独立自由而牺牲的同胞同志，特别是在113年内在昆岛监狱系统中牺牲的两万名同志、同胞。



在杨行烈士陵园——安息着1900多位历代革命战士和爱国人士的地方，范明政一行在庄严肃穆的氛围中默哀一分钟、敬香、献花，表达对为祖国献身的英雄烈士、革命战士、爱国同胞的深切缅怀与崇高敬意。



此前，在相思行烈士陵园遗址——埋葬了约1万名被法国殖民者在20世纪初至1940-1941年“白色恐怖”期间杀害的昆岛囚犯之地，范明政一行已敬献花圈、烧香、默哀、缅怀为国英勇牺牲的革命战士和爱国民众；表示愿团结一致、决心建设日益富强的越南，为人民带来更多福祉，不辜负先烈的牺牲与奉献。



范明政总理探望昆岛前犯阮春圆。图自越通社

今日上午，范明政总理探望慰问了昆岛县第七居民区的伤残军人、昆岛前犯阮春圆以及黎然烈士家属武氏清女士，并赠送慰问品。



范明政对阮春圆和黎然烈士家属表达了深切的感恩之情，亲切慰问并致以最美好的祝愿。



范明政强调，关心照顾伤病军人、烈士家属和对革命战争有功人员是党和国家始终如一的方针政策，也是民族的优良传统道义。



范明政要求地方党委、政府在职责权限范围内，以最高的责任心和情感，落实好对有功人员的各项政策，并希望各优抚家庭继续发挥榜样作用，教育后代子孙继承爱国传统，为建设更加富饶、美丽的祖国作出贡献。（完）