政府总理督促大力加快2025年公共投资资金拨付力度

越南政府总理范明政已签发关于督促大力加快2025年公共投资资金的分配和拨付力度的函电。



根据函电，在整个政治体系的决心和各级部门、各领域和各地方的努力之下，2024年全国公共投资资金拨付率完成总理下达计划的93.06%。2025年被确定为非常重要的一年，是2021-2025年中期公共投资计划的最后一年。因此，加快2025年公共投资资金的拨付进度为完成中期公共投资计划起到重要作用，有助于促进经济增长。政府和政府总理下达了多项文件，指导2025年公共投资资金的分配和拨付工作。然而，截止2025年3月31日，公共投资资金拨付率才完成总理下达计划的9.53％，低于2024年同期的水平（12.27%）。



政府总理严厉批评到2025年3月15日为止尚未详细分配2025年国家预算指定公共投资资金的19个部委、中央机构和28个地方，对到2025年3月31日资金拨付率低于全国平均水平的30个部委、中央机构和23个地方严肃批评。

在世界经济形式充满波动、难以预测、受美国对越南出口产品征收关税影响的背景下，公共投资拨付结果具有特别重要的意义，有助于促进增长，确保宏观经济稳定，保障经济各大平衡，为人民创造就业和生计，胜利地实施中央和国会交付的2025年经济社会发展计划，特别是经济增长达8%以上的目标。



政府总理要求各部门、中央机构和地方提高责任意识，有效地指导和落实2025年促进公共投资资金分配和拨付的任务和措施；紧急提出处理2025年尚未分配的中央预算资金的处理方案，报送财政部，并按规定在国家公共投资信息系统中更新。



各部门、行业和地方采取灵活、创新、及时和高效的解决方案，大力实施公共投资资金拨付工作和三大国家目标计划；加快国家重点重要项目、高速公路、跨区域项目的施工进度。加快公共投资资金拨付进度时必须与确保项目和工程质量相结合，避免发生消极、损失、浪费和利益集团等现象。



加强纪律和纪纲，按照党和国家相关规定对故意拖延公共投资资金分配和拨付进度的投资者、项目管理委员会、组织和个人进行严格处理。



政府总理工作组、政府、各部门和各地方更新各地生产经营、投资、建设和进出口情况，及时化解困难，加快公共投资资金拨付进度。（完）