政府总理指示成立跨部门检查组 严厉打击非法、不报告、不受管制捕捞（IUU）行为

通知指出，尽管近期打击IUU工作取得积极进展，但违规风险仍然存在，必须坚决杜绝麻痹松懈和形式主义，防止在组织实施和执法过程中出现漏洞。范明政要求各级各部门向IUU行为“宣战”，坚决不允许任何组织和个人因私利损害越南国际形象，尤其是在努力解除欧盟委员会（EC）“黄牌”警告的关键阶段。



范明政明确要求成立由农业与环境部牵头、相关部门参与的跨部门检查组，直接赴沿海地方开展检查，重点评估打击IUU工作的实际成效，尤其是违规案件“结案”情况，查清各级、各部门及相关个人责任，并于2026年1月25日前向政府总理报告。



检查重点包括：渔船队伍管理和监管；渔船进出港管控；航程监控系统（VMS）安装和运行情况；捕捞—收购—加工—出口全链条防范欺诈；以及对非法进入外国海域捕捞和涉欧盟及其他市场出口文件造假等行为的调查与严肃处理。



按中文表达习惯，可译为： 海产品在完成分类后，将被运往销售和加工地点。图自越通社

与此同时，范明政责成科技部牵头规范并打通渔业数据系统，确保数据“真实、完整、清洁、动态”；国防部加强巡逻管控，坚决防止发生渔船侵入外国海域事件；公安部加快侦办和审理组织、介绍非法捕捞案件；外交部配合处理越南渔船和渔民在国外被扣押的相关事宜。



范明政还要求政府监察总署对部分地方开展专项监察，查明在落实打击IUU任务中的责任；并提请各省、市党委书记指示人民委员会主席，对行政处罚和违规案件“结案”工作承担全面、直接责任。



农业与环境部作为常设机构，负责督促、检查、汇总并向政府总理报告通知执行情况，确保各项任务落实到位、取得实效，为尽早解除针对越南水产品的IUU“黄牌”警告作出贡献。（完）