政府总理指示大力加强越南网络信息安全突发事件应急救援工作

日前，越南政府总理签发了关于大力加强网络信息安全突发事件应急救援活动的第18/CT-TTg号指示（以下简称指示）。

指示中明确指出，网络信息安全是在数字时代建立数字信任、确保国家繁荣发展、成功实现国家数字化转型的重要支撑以及越共十三大所提出的重点任务和战略突破点之一。

网络信息安全突发事件应急救援是一项关键而紧迫的活动，有助于各机关、组织即使在发生严重事件也能最大限度地减少损失。然而，目前这方面的工作仍存在部分不足之处。

为了克服不足之处，提升网络信息安全突发事件应急救援工作质效，政府总理范明政要求各部级单位、政府直属机关、各省市人民委员会主席、各国有集团和企业以及网络信息安全突发事件应急救援网络的成员组织和企业领导指示所有工作人员贯彻并遵循“网络信息安全突发事件应急救援是及时发现、阻止、处理和克服网络信息安全突发事件的重要活动”原则，认真开展指示中的各项内容等。

特别是，网络信息安全突发事件应急救援活动须从被动转向主动，包括主动至少每半年对信息系统进行一次威胁搜寻和漏洞扫描；在2022年12月31日前发布信息系统事故应急方案和情景，至少一年开展一次实战演练活动等。此外，朝着专业化、流动化方向在2022年12月31日前健全事故应急救援队伍等。

范明政要求信息传媒部引领推动政府总理第632号决定中所规定的11个网络信息安全保障优先领域的应急救援队伍建设与发展；引导事件应急救援队伍开展接收和管理事件，应急救援和寻找威胁，研究并监控网络安全风险和漏洞、弱点的相关信息等定期活动，在2022年11月30日前制定事件应急救援队伍能力框架等。

敦促各机关、组织和企业开展网络信息安全实战演练活动；牵头落实、引导、跟踪、敦促、检查和评价指示落实情况并向政府总理汇报实施结果。

公安部、国防部按照岗位职责开展网络信息安全突发事件应急救援活动，在此过程中与信息传媒部密切协作配合。各电信和互联网供应商在2022年10月31日前对外公布联系方式，引导客户反映网络信息安全突发事件。

网络信息安全企业向信息传媒部提供关于网络信息安全突发事件的相关信息；在突发事件应急救援、处理过程中与国家机关协调密切配合，重视参加国际突发事件应急救援组织，以加大信息互换力度等。（完）