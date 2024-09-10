政府总理指示向受第三号台风影响的人民群众提供紧急粮食和必需品援助

对国防部、公安部、财政部等部部长；老街、和平、山罗、莱州、奠边、河江、高平、北件、安沛、宣光、富寿、北江、太原和谅山等省份下发的通知指出:



第三号台风和台风环流已造成北部，特别是北部山区和半山地地区各省大范围强降雨，造成重大人员伤亡和财产损失，对人民生产和生活产生严重影响。



为了帮助人民群众尽快稳定生产和生活，不让任何挨饿受冻，无住所、没有饮用水、没有受到医疗服务，学生们尽早返校上课，政府总理要求：



国防部、公安部指导有关单位积极、主动同受第三号台风影响的地方配合，尽所能尽快向被洪水“孤立”地区人民群众，粮食、食品和必需品短缺的人民群众提供粮食、食品、干粮、方便面、各生活必需品、饮用水和用水。



财政部从国家粮食储备库拨出100吨大米提供给国防部和公安部，让两部主动把大米运往受台风影响、粮食短缺的地方，注意不让消极、贪腐和浪费现象发生。

9日下午，太原省Go！超市干粮食品都卖空。图自越通社

各省市市委/省委书记、人民委员会主席指导有关机关：



同国防部、公安部配合，紧紧把握粮食、食品、用水短缺的人民群众情况，最快地把粮食、食品、干粮和其他必需品送到受灾人民群众手中，确保对象正确、高效，避免损失和浪费。



核查，尽快维修、恢复受因台风、暴雨洪水受损的医疗基础设施，及时为受伤人员进行治疗，做好人民群众保健工作。



核查、尽快维修、恢复因台风、暴雨洪水受损的学校，让学生们尽早返校上课，不让他们学习受影响。



政府总理责成政府副总理胡德福直接指导各部门和有关地方认真部署、实施该通知。



政府办公室按照职权，被交付监督该通知实施情况的任务，在出现新问题时及时汇报政府总理和政府副总理。（完）