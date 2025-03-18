政府总理指示加快推进反腐败反浪费工作，疏通资源，促进经济增长

根据该指示，近年来，在党的领导、国会的密切监督、政府的及时果断指导之下，防范浪费的工作取得了重要成果，为经济社会发展目标和指标的实现和超额完成目标作出了贡献。



然而实际表明，许多领域的反浪费工作仍存在许多不足。因此要严格执行党的主张与路线，法律的规定，政府和政府总理的指示，致力于强有力反浪费，疏通资源，促进经济增长。政府总理要求各位部长、部门首长、政府下设机构领导、各省和中央直辖市人民委员会主席着力于坚决高效地落实各项任务和解决方案。



统一认识、厉行节约、反对浪费的作用和重要性



政府总理要求各部委、中央机构和地方政府将防范浪费确定为整个政治体系的共同任务，要求所有部委、行业和地方政府负责任地参与其中。



将防范浪费工作成果与实现2025年经济增长8%以上的目标以及2026-2030年两位数增长目标相结合；明确反浪费工作成果是一项重要资源，有助于推动增长，以实现经济增长目标，同时辅以其他传统增长动力。



附图 图自越通社

着力于宣传党的主张、路线以及国家在反浪费工作中的政策和法律。积极宣传好人好事，紧密结合实际，加强信息供给，助力稳定社会舆论，营造有利于发展的良好环境。



完善相关体制、政策、法律



政府总理指导财政部制定厉行节约、反对浪费法案，以提交越南第十五届国会第十次会议（2025年10月）审议通过。司法部抓紧时间，完善2025年规范性法律文件制定法实施细则的条例，并以简化程序形式提交政府审议，截止日期为2025年3月31日。



政府总理要求各部委、中央机构和地方政府全面贯彻落实改革任务，严格执行精简行政审批手续，最大限度减少民众和企业的合规成本。



强化统筹协调和分级管理，同时加强监督、检查和督促，在办理行政手续过程中减少中间环节，杜绝多个部门和单位层层审批导致办理时间延误的现象。



实施智能治理和数字化转型是提升国家管理效率的突破性举措，有助于实现信息透明化，减少国家资源管理和使用中的流失与浪费，使其成为各级各行业防范浪费的有效工具。（完）