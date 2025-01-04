政府总理指示主动采取措施保障电力供应充足

通知指出，各部门、有关机构和地方重点落实2025—2030年阶段电力供应充足，服务经济社会发展的任务，确保数字化转型和高科技发展新纪元——民族奋发图强新纪元的国家能源安全。在此基础上，充分发挥高度责任感，动员整个政治体系，集中一切资源，尽快完成全国范围内的电源和输变电工程项目。

工贸部长负责保障2025年和后续年电力供应充足；有力指导，加强对电力需求情况的定期监督检查，并及时做出指示。同时，每一季度定期向政府总理汇报落实结果。

重点核查、研究调整第八号电力规划，以及时更新关于经济社会发展的要求和新战略目标。更新新增电源项目，绿色、清洁和可持续电源项目，同时淘汰更换落后、不符合国家发展要求的项目，并于2025年2月28日之前完成。

工贸部长指示加快电力产业重点项目的实施进度。其中包括紧急遴选第八号电力规划中的宜山LNG 发电项目、琼立LNG 发电项目、袈拿LNG 发电项目的投资商，并将于2025年第二季度完成，同时加大投资进度，将项目最晚在2028年第三季度完成。

与此同时，政府总理要求越南国家石油天然气集团董事长兼总经理集中最大资源，抓紧建设仁泽三号和四号热力发电厂，于2025年6月竣工并投入商业运营； 2025年第一季度重启龙富一号热电厂建设，并于2026年竣工；迅速展开实施B区块-乌门天然气系列项目。

各省和中央直辖市人民委员会主席尽快有效落实获批的第八号电力规划落实计划。（完）