政府总理指导加强采取紧急防火和扑救措施

越南政府总理范明政刚刚签署了关于在有火灾和爆炸危险的场所以及春节期间人们聚集的地方加强采取紧急防火和扑救措施的2024年12月23日第46号指令（46/CT-TTg）。

政府总理的指示明确指出，未来一段时间，火灾爆炸形势将继续变得复杂和不可预测，特别是年底，天气干燥，春节生产、经营和储存活动增多，原材料和物资增加，货物大量聚集，电力、燃料消耗增加，存在消防安全隐患。

为积极预防火灾、爆炸，最大限度地减少火灾、爆炸造成的损失，政府总理要求各部长、部级机关、政府机关、政府直属机关首长、各地方人民委员会主席继续积极贯彻落实好越共中央书记处、国会、政府、政府总理关于防火扑救的指导文件；将其作为各机关、单位的一项经常性、重点任务；核查中央指导文件布置的任务，突出抓好按期落实、确保工作质量。

政府总理要求，加强火灾、爆炸危险宣传，定期开展逃生和消防技能培训，对各项目、设施和生产、经营、生活兼备房屋等场所宣传防火、扑救安全条件知识和法律法规。2025年新年及农历新年期间，定期、持续组织对火灾、爆炸危险场所、人员密集聚集场所进行消防检查；严肃处理消防违法行为。如发现有严重违规行为的生产经营单位，要坚决关闭或者停业。（完）