政府总理就确保2024-2025学年各项任务目标高效完成作出指示

指示中明确指出，近年来，越南政府和有关部委、机构以及各省、中央直辖市人民委员会高度重视教育培训工作，投入了大量资源。教育部门有效落实党和国家交给的任务；教育培训质量不断提高并取得积极成效。教师队伍素质和数量不断增加；学校基础设施和教学装备不断完善等。



然而，教育培训工作还存在一些亟待克服的不足，比如对教育的投资未能满足教育培训改革的要求；部分地方教师还存在过剩或短缺的情况；大城市、工业园区、人口密集地区、少数民族地区、山区以及社会经济条件特别困难的地区学校和教室匮乏；部分学校基础设施和教学设备尚满足需求。



第31号指示的重点是提高 2024-2025 学年的教育和培训质量，其目标是以学生为中心，提高教师素质，改善设施，确保教育公平。



政府总理要求教育与培训部指导和引导各地方继续整理学前教育、初中等教育、成人教育、残疾人教育机构网络；适度合理地调整班级规模；根据各地区、地方的实际情况，为学生和民众提供最为便利条件；审查和完善地方政策和指导方针，加大对教育的投入力度，为高中毕业考试做好准备，促进大学自治。



内务部配合教育与培训部招聘师资，克服教师过剩或短缺问题，保证“有学生必有任课老师”的原则，但要符合当地实际，安排得当。



财政部确保中央预算资金用于教育培训事业的支出，特别是支持各地方落实“确保2017年至2025年间学前教育和初中等教育基础设施方案”。



政府总理要求各省和中央直辖市人民委员会合理调整班级规模，增加午餐午休模式和寄宿学校的数量；提高教师素质，加强培训和出台政策留住教师人才；加大对基础设施的投入力度；为学生提供教科书等支持，确保学校安全。



该指示要求各级各部门密切配合，克服困难，为学生创造最佳条件，从而提高越南教育质量，实现建设学习型社会的目标。（完）

越通社