政府总理就今后促进生产经营、投资建设和进出口做出重要指示

越南政府总理范明政已颁布关于今后促进生产经营、投资建设和进出口工作的第238号通知。

在下发各部长、部级机构和政府直属机构领导、各省市人民委员会的通知中已指出国内外情况，特别是国内因遭受来自外部因素的双重影响和经济内部的问题而面临许多困难和挑战。

通知指出，2023年第一季度尽管GDP与去年同期相比增长约3.32%。尽管农、林和渔业附加值增长2.52%，对整体增长贡献8.85%，服务业增长6.79%，贡献95.91%，但由于生产成本增加，电子、纺织品服装、鞋业、木材产业等的订单数量大幅下降，导致工业产业附加值下降0.4%，致使整体增长下降4.76%。

部分地方工业生产指数增加，但部分地方该指数却下降或较低或因加工制造业、采矿业下降大幅下降而下降。

世界地缘政治和地缘经济演变趋于复杂难料，我国经济开放度大，预计今后尤其是生产经营、投资建设和进出口活动将面临许多困难和挑战。在此情况下，政府总理要求各级、各行业和地方需积极主动按照其职责、任务、权限集中指导、引导和解决有关法律、行政手续、获取贷款、经营条件、银行贷款、摘取和税务、费用等方面的困难，以协助企业推进各投资建设，尤其是重点大项目的实施进度；与此同时加强检查力度，对存在的问题和消极现象进行处理和整顿，尽早促进生产经营、投资建设和进出口，推进投资、出口和消费等促进经济增长的动力。

今后政府将分工各位政府成员、各有关部门领导直接同地方沟通，以及时把握地方生产经营、投资建设和进出口方面面临的困难和障碍，理清其原因，提出具体和可行性的措施，旨在尽早恢复增长和胜利实施2023年、2021-2026年阶段经济社会发展任务和目标。

政府要求各省市人民委员会主席指导核查和报告地方生产经营、投资建设和进出口活动情况；计划与投资部继续跟踪和敦促各地方准备报告；各有关部门、机关、单位和地方同计划与投资部保持紧密配合，落实好政府总理交办的任务。（完）