政府总理向架设横跨泸江浮桥以保障春节期间民众出行的机关和单位致表扬信

2月16日，越南政府总理范明政向国防部部长、富寿省人民委员会主席及工兵兵种司令致表扬信，高度评价并表彰各机关、单位在紧迫组织架设跨泸江浮桥任务中所展现出的决心意志和责任精神，旨在及时保障人民群众在2026丙午年春节期间出行需求。

通过人民反映的信息和媒体报道，针对富寿省端雄乡境内泸江大桥严重损毁并危及群众交通安全的情况；2026年2月14日，政府总理主持召开了关于修复泸江大桥损毁问题的会议。

会上，范明政总理要求国防部部长指导各单位和力量，与富寿省政府配合，紧急开展跨泸江浮桥架设工作，旨在及时保障2026丙午年春节期间人民群众的出行及经济社会发展。这座浮桥将在等待旧桥修复及按规划筹备投资建设新泸江大桥期间，起到关键的交通保障作用。

在接到政府总理指示仅几个小时后，国防部部长就集中指导工兵兵种及相关机关、单位进行紧急勘察与施工。在与富寿省人民委员会的紧密配合下，泸江浮桥的架设任务圆满完成，并于2月16日上午（即农历腊月二十九）正式通车。这一进度早于政府总理要求的时限，为当地人民带来了喜悦、兴奋与幸福感。

范明政总理代表政府对国防部、工兵兵种及相关机关、单位予以认可、高度评价及热烈表彰。各单位同富寿省各级党委、地方政府及人民紧密配合，展现了高度的决心意志、责任精神及“神速”的部署进度，圆满完成了交付的任务。这充分体现了“胡伯伯部队”为人民忘我精神，彰显了我军是人民的勤务员，血肉相连、鱼水情深的人民情怀一脉相承的优良本质。

范明政总理要求国防部部长按规定，主动及时对工兵司令部及相关单位、组织和个人进行表彰，并提出合适的奖惩建议。同时要求继续指导各机关、单位发扬高度责任精神，与富寿省紧密配合，确保群众出行安全与通畅。（完）