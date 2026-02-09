政府总理下发关于2026年货币和财政政策调控任务和解决方案的通知

越南政府总理2月8日向各部部长、部级机构和政府直属机构负责人，各省、中央直辖市人民委员会主席；各国有集团、总公司董事长、总经理下发关于2026年货币政策和财政政策调控的若干重点任务和解决方案的通知。



2026年1月30日，政府总理范明政主持召开关于2026年货币政策、财政政策和其他政策调控措施的会议。会上，政府总理要求财政部、越南国家银行和有关部委、机构须认真、全面、果断、高效落实以下部分任务和解决方案。



财政部牵头并同有关部门和地方合理实施扩张性财政政策；与货币政策和其他宏观政策灵活协调配合，以实现促进增长目标，保持宏观经济稳定，控制通胀，确保经济运行在合理区间以及公共债务和财政赤字处于允许范围内。



财政部有效动员国内外资源，为重点工程发行政府债券，加强吸引大规模、高科技的外商直接投资项目，推动资本市场强劲、有效、可持续发展，促进胡志明市和岘港国际金融中心于2026年2月投入运行，拓宽经济中长期融资渠道。



同时，有效落实关于加密资产市场试点的决议，成立与发展碳市场，及时发展与化解体制和政策以及行政手续的困难和障碍，为中小型企业制定融资和信贷支持政策；完善“国家投资单一窗口门户”；主动制定2026—2030年经济社会发展计划、国家财政计划、公共债务借贷和偿还计划、公共投资五年中期计划等，并汇报国会常务委员会审议。



越南国家银行牵头，并会同有关部门和机关主动、灵活、及时和有效实施货币政策；密切关注通胀、汇率、利率和流动性走势，有效运用各类货币政策工具，保持汇率和利率稳定，增加外汇储备。



越南国家银行继续对信贷机构运营进行监督。图自越通社

确保信贷增长保持在合理水平，实行公开透明管理；加强检查、监督与风险防控；引导信贷资金流向生产经营领域、优先领域和增长动力领域；严格管控高风险领域信贷；出台有效信贷政策，支持生产经营活动，创造民生就业；支持中小型企业和个体工商户发展，推动保障性住房发展。



越南国家银行应立即完善关于动员民间外汇和金条资源的政策报告和设立国家黄金交易所的研究与评估报告；主动、及时、公开发布金融、货币、外汇和黄金市场的调控信息，在宏观经济稳定、通胀受控、确保经济运行在合理区间以及吸引外商直接投资资金取得积极成效的基础上实施政策调控。



工贸部牵头并同有关部委、机构和地方配合加强贸易促进，实现市场多样化，加大出口力度；有效利用已签署的17项自由贸易协定，推进新的自贸协定谈判；主动实施保障能源安全的措施，确保任何情况下不发生电力和燃油短缺。



其他部门、机关和省市以及国有企业根据其职责分工履行任务。（完）