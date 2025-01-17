政府常务副总理阮和平：集中5大工作组 为建立国际金融中心做准备

研讨会举行的目的在于推介越南国际金融中心的发展主张和定向，包括胡志明市的国际金融中心和在岘港市的区域金融中心；助力推广越南区域和国际金融中心尽早形成和发展的各国际金融中心创造便利条件。

阮和平在研讨会上发表讲话时已感谢国内外演讲者和专家已就在越南成立各金融中心研究中研究中做出正确认定、切实研究和许多重要的启发。越南将吸纳各国际意见和经验，从而决心形成和发展金融中心，推动经济社会发展。

阮和平还指导今后各部门、地方需继续集中5大工作组，其中最重要为完善法律基础设施和优惠政策机制，确保畅通、开放、透明和达到国际标准。

岘港市人民委员会与国内外组织合作备忘录交换仪式。图自越通社

关于人力方面，阮和平认为需尽早培训和派遣专家到国外学习借鉴世界实践，确保提供治理、运行、处理风险和解决各金融中心中各纠纷等的专家队伍。此外，各部门、地方需尽早完善基础设施、建立完善生态系统，服务各金融中心。

阮和平还指导从开头就选择正确、符合越南条件和定向的发展方向。他同时建议各位国际专家和投资者继续在对接、招商引资中继续同越南配合，尽早在越南成立和发展各金融中心。

胡志明市和岘港市领导在研讨会上介绍了两座城市的优势和为成立金融中心做出准备的工作。

研讨会上，国际专家和演讲者已发表讲话，对越南选择胡志明市和岘港市来发展金融中心表示赞同。两座城市各自具有独特的优势，汇聚了成立国际金融中心的潜力。（完）