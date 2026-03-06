政府常务副总理阮和平：金融中心执行机构人员可享受优于政府规定且不受限制的卓越机制

3月6日上午，政府常务副总理阮和平在政府总部主持召开会议，与各部委、行业及地方就完善越南国际金融中心运行条例与战略，胡志明市和岘港市国际金融中心发展战略，以及执行委员会的工作计划进行讨论。

根据《金融中心发展战略(至2035年，展望至2045年)》草案，越南设定目标将国际金融中心打造成为动员和高效分配财政资源的重要动力，提升越南在全球金融网络中的地位。具体路线图如下：

2026-2030阶段，同步完善特有法律体制框架及对接国际先进标准的治理模式。构建核心数字基础设施和金融基础设施，试点开展优先金融产品与服务，旨在吸引全球大型金融机构和投资基金。

2031-2035阶段，将越南国际金融中心发展成为地区级中心。力争按照全球金融中心指数（GFCI），进入全球金融中心75强、亚太地区25强，并在东盟地区排名第三。

展望至2045年， 成为具有国际信誉、能与世界领先中心开展可持续竞争的国际金融中心。力争进入全球金融中心20强、东盟地区排名第二，为助力越南成为高收入发达国家做出积极贡献。

阮和平在会议上发表总结讲话时强调，要集中精力完善法律基础，又要立即开展能为经济做出贡献的具体活动。

阮和平指示胡志明市和岘港市制定详细计划，确保每月必须有一项具体事件或活动向世界发布。例如：上线交易平台、认定新服务等。

关于政策机制，阮和平表示，政府正在完善适用于中央级执行机构的法律框架。值得关注的是，对于在胡志明市和岘港市的执行机构人员，当局可主动制定优于政府规定且不受限制的卓越机制，以吸引高素质人才。

此外，阮和平要求各部委、行业立即抓好重点任务落实，如：审查执行委员会具体人选；在胡志明市国际金融中心设立专门法院和争议解决机构；同时尽早通过并颁布运行条例。（完）