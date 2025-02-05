政府常务副总理阮和平：未雨绸缪 超前谋划 做好环境保护工作

2月3日下午，在乙巳年春节后首个工作日，越共中央政治局委员、中央书记处书记、越南政府常务副总理阮和平走访慰问公安部预防打击环境犯罪警察局干部和工作人员，向大家致以新春祝福和美好祝愿。

阮和平表示，保护环境是一个至关重要和紧迫的问题，是可持续发展的条件、基础和决定性因素，是确保人民安全、政治安全、社会治安的重要组成部分，党、国家和政府对此高度重视，并明确将其确定为可持续发展的三大支柱之一。

预防打击环境犯罪警察局立法和完善法律工作；落实中央书记处、政府、政府总理关于保护环境、自然资源等工作的重要指导，制定有关环保的法律和国家战略等工作中发挥参谋助手的作用。

预防打击环境犯罪警察局已改变了思维、认识和解决方法，以人民为环保工作的中心、主体、目标和动力并在打击环境、自然资源和食品安全法律违法行为中取得许多重要成绩；主动开展新业务活动方式，满足任务的要求。

阮和平强调要求预防打击环境犯罪警察局在实施党、国家和政府设计环保工作的路线、法律政策、决议和指示中继续发挥先锋模范作用，走在前列，加速推进，为打击环境、自然资源和食品安全法律违法行为和犯罪乃至环保工作做出应有的贡献和确立主力军地位。

阮和平要求该局继续研究，建议公安部领导向政府、国会提出继续完善关于环保、自然资源和食品安全的法律政策体系的建议。

需明确在准备开展经济社会发展计划时未雨绸缪，超前谋划，做好环境保护工作，旨在减少实施过程中发生的不良环境问题；保护环境需提高体制质量，有效执行法律。与此同时需紧跟情况并提出预期，主动发挥参谋助手作用，及时解决有关环境、自然资源、食品安全等突出和复杂的问题。加强监察、检查和处理违法行为工作；在预防、处理环境事故中同有关机关保持密切配合。

阮和平还要求推进宣传教育工作力度，引导人民参加环保和环境监督工作，在打击环境违法行为和环保工作中进行有效、务实合作；采取科技应用和数字化转型的具体措施，符合中央政治局关于科技创新发展和国家数字化转型突破的第57号决议。

此外，还需要注重建设德才具备干部工作，满足新时期任务的要求。

预防打击环境犯罪警察局陈明例中将表示，自2006年11月成立至今19年内，打击环境犯罪警察力量已发现和处理超29万起违法案件，对5150起和7300涉案人员进行起诉并移交调查机关；行政处罚金额超过3,400亿越南盾。

2024年，预防打击环境犯罪警察已发现超过2.66万起违法案件，已提起公诉并建议提起公诉700起案件；该局还发现60起案件，并对10起案件作出起诉决定。所取得的结果为确保国家社会治安、促进国家经济社会可持续发展作出了重要贡献，为国家进入新的发展时代奠定了基础。（完）