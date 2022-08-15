政府常务副总理范平明出席在广宁省举行的全民保卫祖国安全节

越共中央政治局委员、政府常务副总理范平明8月15日出席在广宁省东朝市越民乡举行的2022年全民保卫祖国安全节。



越民乡有近4500户，其中天主教徒占70%。目前，越民乡社全民保卫祖国安全运动的三个模式有效开展，其中值得注意的是“治安秩序自我管理组”模式，吸引1145名成员参加。越民乡以优异的成绩被越南公安部选为2022年全民保卫祖国安全节的举办地。



以前，越民乡90%以上的人口是农业人口，2010年人均收入仅为2100万越盾，到2021年底，该乡人均收入近7000万越盾，成为广宁省“升级版”新农村乡镇之一。



范平明副总理在活动上致辞时强调，维护安全秩序是整个政治体系的任务和全民的责任，其中公安力量发挥核心作用。全民保卫祖国安全运动必须得到各级党委的重视和切实指导，同时应得到地方政府的管理，并呼吁各行业、团体以及广大人民群众积极参与。

范平明要求人民群众积极参与建设家庭的文化生活，改善物质和精神生活。同时，齐心协力支持政府建设全民保卫祖国安全运动，打造安全的人居环境，有效服务经济社会和文化发展任务。



值此机会，范平明向为“全民保卫祖国安全”运动作出积极贡献的家庭赠送了礼物。



越民乡许多在运动中成绩突出的集体和个人已获得各级荣誉证书和奖状。



活动期间，越民乡启动了2022年全保卫祖国安全竞赛运动。（越通社/民族与山区画报）