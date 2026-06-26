政府常务副总理范家足要求落实七项重点举措推动出口

他表示，2026年世界和地区形势继续快速、复杂、难以预测地演变。中东冲突以及美国和其他主要经济体的贸易政策、关税变化正对全球经济以及越南的进出口活动产生强烈影响。然而，政府仍根据中央第18-KL/TW号结论坚定2026年国内生产总值（GDP）增长10%以上的目标。

为化解困难和推动出口，范家足要求工贸部牵头，与各部委、地方密切配合，紧密跟踪形势，经常更新生产、经营和进出口数据，以及时参谋适当的调控措施。

他要求集中部署7组重点任务，包括破解生产资源和行业发展瓶颈；提高满足技术标准、规范、可追溯和可持续发展的能力；解决金融、物流和出口支持基础设施方面的困难；推进行政审批制度改革；发展市场、加强预警和贸易促进；提高各部委、地方、协会和企业之间的协调效率；加强进出口活动的分析和管理工作。

范家足同时要求国家银行主动、灵活地调控汇率，与宏观经济稳定相结合；研究发展与货币-银行领域相关的业务并使之符合国际承诺；同时指导各信贷机构提高企业和民众的融资能力，以支持生产和出口。

对于各协会和企业，政府副总理建议革新治理思维，大力推进技术应用，提高产品质量，打造品牌，并主动满足进口市场的新要求，尤其是在可追溯性、循环经济、绿色和可持续发展方面。

越南工贸部长黎孟雄在会议上报告称，在全球贸易增长预计放缓的背景下，越南出口仍保持高速增长。截至2026年6月中旬，出口额达近2400亿美元，较去年同期增长超过21%。

然而，进口额超过2560亿美元，增长超过33%，使贸易平衡转为逆差约168亿美元。据工贸部表示，近88%的进口额为服务于生产的机器、设备、原材料和零部件，反映了经济生产能力的扩张过程。多家大型科技集团继续扩大投资也表明，越南仍然是区域和全球供应链重组过程中的重要目的地。

工贸部认为，今后的任务不仅是推动出口更快增长，还必须将越南出口增长转化为国家生产能力的增长。（完）