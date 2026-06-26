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政府常务副总理范家足要求落实七项重点举措推动出口

越南政府常务副总理范家足在6月25日由工贸部主办的推动出口实现两位数增长目标会议上发表讲话时强调，2026-2030年阶段实现两位数增长的目标已在越共十四大决议以及中央、政治局和书记处有关决议中明确提出。其中，促进出口增长是实现这一目标的重要举措之一。 他表示，2026年世界和地区形势继续快速、复杂、难以预测地演变。中东冲突以及美国和其他主要经济体的贸易政策、关税变化正对全球经济以及越南的进出口活动产生强烈影响。然而，政府仍根据中央第18-KL/TW号结论坚定2026年国内生产总值（GDP）增长10%以上的目标。

为化解困难和推动出口，范家足要求工贸部牵头，与各部委、地方密切配合，紧密跟踪形势，经常更新生产、经营和进出口数据，以及时参谋适当的调控措施。

他要求集中部署7组重点任务，包括破解生产资源和行业发展瓶颈；提高满足技术标准、规范、可追溯和可持续发展的能力；解决金融、物流和出口支持基础设施方面的困难；推进行政审批制度改革；发展市场、加强预警和贸易促进；提高各部委、地方、协会和企业之间的协调效率；加强进出口活动的分析和管理工作。

范家足同时要求国家银行主动、灵活地调控汇率，与宏观经济稳定相结合；研究发展与货币-银行领域相关的业务并使之符合国际承诺；同时指导各信贷机构提高企业和民众的融资能力，以支持生产和出口。

对于各协会和企业，政府副总理建议革新治理思维，大力推进技术应用，提高产品质量，打造品牌，并主动满足进口市场的新要求，尤其是在可追溯性、循环经济、绿色和可持续发展方面。

越南工贸部长黎孟雄在会议上报告称，在全球贸易增长预计放缓的背景下，越南出口仍保持高速增长。截至2026年6月中旬，出口额达近2400亿美元，较去年同期增长超过21%。

然而，进口额超过2560亿美元，增长超过33%，使贸易平衡转为逆差约168亿美元。据工贸部表示，近88%的进口额为服务于生产的机器、设备、原材料和零部件，反映了经济生产能力的扩张过程。多家大型科技集团继续扩大投资也表明，越南仍然是区域和全球供应链重组过程中的重要目的地。

工贸部认为，今后的任务不仅是推动出口更快增长，还必须将越南出口增长转化为国家生产能力的增长。（完）

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