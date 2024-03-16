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政府工作代表团莅临嘉莱省调研投资建设和出口情况
2023年，嘉莱省完成了21项指标中的14项。其中地区生产总值（GRDP）增长3.02%；经济结构适度调整，人均GRDP达5908万越盾（折合人民币约1.7万元）。农作物种植面积、消费品零售总额和服务业营业收入、全社会投资总额、出口金额、新成立企业数量、准许投资项目数量等均高于2022年。财政预算收入完成中央所交付的任务的103%。
2024年，嘉莱省力争GRDP增长8.6%，基本建设项目资金支付率超过95%，贫困户比率将至6.11%（降幅2%），另有7个乡达到新农村建设标准（累计103个乡），新造林面积9000公顷，森林覆盖率达47.5%，医保参保率达93.75%等。
政府工作代表团团长裴青山高度评价嘉莱省2023年在经济社会发展、经济复苏、外交工作以及落实政府和政府总理各项结论和指示过程中所做出的努力及所取得的成就。
裴青山要求2024年，嘉莱省贯彻落实越共中央政治局关于《到2030年西原地区经济社会发展方向和国防安全保障及2045年愿景》的第23号决议（23-NQ/TW）；研究制定西原地区特殊机制和政策；聚焦落实国家计划目标；深入推进行政审批制度改革，协助企业开展经营生产活动等。
裴青山同时要求各有关部门和机关引导嘉莱省有效落实三项国家目标计划，推动可再生能源、加工和制造业、高科技农业可持续发展，促进边贸和旅游发展等。（完）