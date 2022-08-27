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政府实施越共中央政治局第11号决议行动计划部署会议在老街省举行
27日 , 政府实施越共中央政治局于2022年2月10日下发关于到2030年，远期展望到2045年北部山区与丘陵地区经济社会发展和国防安全保障方向的第11号决议行动计划部署和题为“潜力、机遇与合作发展”的区域投资促进工作会议在老街省举行。
越共中央政治局委员、政府总理范明政主持会议。政府副总理范平明，各中央部门领导，北部山区与丘陵地区14个省份和红河三角洲地区5省市领导，各国际组织、企业协会代表和国内外投资商等一同出席会议。
会议举行的目的在于公布政府实施第11号决议的行动计划；开展投资促进，呼吁国内外投资者、企业协会、发展伙伴的关注，在实施对该地区经济社会发展具有重要意义的计划和投资项目中同政府并肩同行。
会议期间还举行“北部山区与丘陵地区：潜力与机遇”摄影展，推介该地区风土人情之美，文化和精神生活之美以及该地区各少数民族文化特色。
据政府办公厅主任陈文山部长在会议上表示，越共中央政治局于2022年2月10日颁布第11号决议，目标是将北部与丘陵地区发展成为绿色、可持续和全面发展的地区；是全国绿色发展的典范，其中50%的省份跻身全国发展水平良好的省份行列；保护和弘扬各少数民族文化特色；人民物质和精神文化生活得到提高；国防安全得到保障；党组织和政治系统强大；民族大团结得到加强。决议已提出许多区域发展中许多新点和突破口，明确了发展方向、具体目标和任务以及措施。
落实该决议，政府于2022年8月1日已颁布关于实施第11号决议行动计划的第96号决议，其中提出实施各计划和实施行动计划的6大核心任务和措施。政府行动计划也提出17个具体任务和33个跨区域项目并分工各部门和行业按具体路线图展开实施。
政府的决议已提出2021-2030年的目标：地区GRDP年均增长8至9%；到2030年，地区经济规模达约2.1万亿越盾（现行价格）；年度人均GRDP达1.4亿越盾（现行价格）；国家预算搜狐如达约190万亿越盾；城镇化比例达40%左右；达新农村建设标准的乡80%；接受职业技能培训的劳动力比例达65-70%；年均多为平困率下降2-3%；每万人床位数达32张；医疗保险参保率达95%以上等。
决议还提出到2030年森林覆盖率达54-55%；100%工业区和产业集群拥有达标准的集中式废水处理系统等目标。（完）
落实该决议，政府于2022年8月1日已颁布关于实施第11号决议行动计划的第96号决议，其中提出实施各计划和实施行动计划的6大核心任务和措施。政府行动计划也提出17个具体任务和33个跨区域项目并分工各部门和行业按具体路线图展开实施。
政府的决议已提出2021-2030年的目标：地区GRDP年均增长8至9%；到2030年，地区经济规模达约2.1万亿越盾（现行价格）；年度人均GRDP达1.4亿越盾（现行价格）；国家预算搜狐如达约190万亿越盾；城镇化比例达40%左右；达新农村建设标准的乡80%；接受职业技能培训的劳动力比例达65-70%；年均多为平困率下降2-3%；每万人床位数达32张；医疗保险参保率达95%以上等。
决议还提出到2030年森林覆盖率达54-55%；100%工业区和产业集群拥有达标准的集中式废水处理系统等目标。（完）