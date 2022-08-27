政府实施越共中央政治局第11号决议行动计划部署会议在老街省举行

27日 , 政府实施越共中央政治局于2022年2月10日下发关于到2030年，远期展望到2045年北部山区与丘陵地区经济社会发展和国防安全保障方向的第11号决议行动计划部署和题为“潜力、机遇与合作发展”的区域投资促进工作会议在老街省举行。



越共中央政治局委员、政府总理范明政主持会议。政府副总理范平明，各中央部门领导，北部山区与丘陵地区14个省份和红河三角洲地区5省市领导，各国际组织、企业协会代表和国内外投资商等一同出席会议。



会议举行的目的在于公布政府实施第11号决议的行动计划；开展投资促进，呼吁国内外投资者、企业协会、发展伙伴的关注，在实施对该地区经济社会发展具有重要意义的计划和投资项目中同政府并肩同行。



会议期间还举行“北部山区与丘陵地区：潜力与机遇”摄影展，推介该地区风土人情之美，文化和精神生活之美以及该地区各少数民族文化特色。