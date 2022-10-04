政府坚定今年最后几个月稳定宏观经济大盘和控制通货膨胀目标

政府坚定以保持宏观经济稳定、控制通货膨胀、促进增长、保障衡量宏观经济各大指标为首要

目标

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越南政府印发的第126号决议（126/NQ-CP）中指出，预计世界局势将继续复杂变幻和不可预测。世界经济的小幅波动也会极大地影响越南国内形势，尤其是通胀、汇率施加压力、生产成本上升、传统出口市场需求收窄等。

在此背景下，政府坚定以保持宏观经济稳定、

控制通货膨胀

、促进增长、保障衡量宏观经济各大指标为首要目标。政府要求越南国家银行实施稳健的、有针对性的货币政策，确保主动性、灵活性、有效性和与财政政策等保持协调和配套，进而控制通胀、保持宏观经济稳定运行，促进增长，确保基准利率符合通胀及国内外市场情况。

政府要求财政部实施合理、有针对性的有效财政政策；增加收入，扩大收入基础，加强打击收入流失；采取适当政策来支持人民和企业扩大生产经营活动，创造就业岗位。

计划与投资部密切关注和把握国内外形势，深入分析和预测，积极采取相应措施，及时实行应对形势变化的政策。

工贸部密切关注尤其是成品油的供需动态和市场情况；采取有效措施确保市场供应稳定，满足国内生产和消费需求。

农业与农村发展部确保粮食安全；加快推进农业生产结构向效率和可持续发展方向的调整和发展，促进农产品出口。

劳动荣军与社会部促进劳动力市场的可持续和有效发展；做好社会保障工作，保障群众生活尤其是照弱势群体、边远地区、边境地区、海岛、少数民族地区、特困地区等的人民群众的生活。

建设部推进保障性住房和工人宿舍建设；为房地产市场安全、健康、高效、可持续完善相关机制、政策和法律法规。（完）