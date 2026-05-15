政府副总理黎进州要求全面排查边境寄宿学校建设进度和质量

越南政府副总理黎进州要求各部委和地方全面检查陆地边境乡联级寄宿制普通学校的建设进度、工程质量和投资成效，确保项目建成后从首个学年起即可高效投入使用。

5月14日下午，黎进州在政府驻地主持召开会议，听取边境地区小学和初中一贯制寄宿制普通学校建设实施情况汇报。

据越南教育与培训部介绍，截至5月12日，在已开工建设的108所学校中，已有1所完工并投入使用；25所完成主体工程并进入收尾阶段；约50所即将完成主体工程；部分项目仍处于地基施工或场地平整阶段。预计约有21所学校可于2026年6月30日前完工。

不过，高平、乂安、岘港、宣光等部分地方项目进度仍然滞后；一些工程还因地质条件复杂、建筑材料供应及征地拆迁等问题面临困难。

黎进州在会上强调，在边境乡建设寄宿制学校是一项特别重要的政治任务，受到越共中央政治局和越共中央总书记苏林的直接关注与指导。

他指出，该项目不仅旨在改善边境地区学生的学习条件，还具有重要战略意义，有助于保障社会民生、发展人力资源、巩固国防安全以及维护国家边疆稳定。

黎进州指出，部分地区工程进度仍然缓慢，投资准备、征地拆迁和建筑材料保障等工作仍存在不少困难，一些项目总投资额也高于原定计划。

为确保项目进度，黎进州要求教育与培训部尽快全面排查所有项目，明确区分进度正常、存在延期风险以及已经延期的工程；针对每个地方、每个项目明确原因、责任和具体解决方案。同时建立按周、按月跟踪和监督工程进度机制。

在资金方面，副总理要求严格审核总投资规模，最大限度压减非必要项目内容，确保投资务实、高效，避免浪费。

建设部被责成完善政府总理关于加快边境乡学校建设进度的紧急通知草案，其中需明确点名进度滞后的地方，并要求地方主

要负责人直接承担责任。

国防部和公安部被要求调动力量协助地方开展征地拆迁工作，并确保困难地区、偏远地区施工现场的安全与秩序。财政部负责审核资金来源并指导高效使用财政预算；农业与环境部则负责解决建筑材料和施工矿产开采手续方面的障碍。

此外，黎进州还要求边境地区各省委书记和地方人民委员会主席亲自指挥，并对工程进度、质量和使用效果承担全面责任；同时主动做好项目后续运行准备，包括教师队伍、寄宿机制、基础设施和数字化条件等，确保学校建成后能够立即投入运行。（完）