政府副总理黎明慨：三星力争成为越南优秀的人才培养中心

越南政府副总理黎明慨20日上午在越南太原三星电子公司成立10周年庆典暨三级劳动勋章授勋仪式上强调，三星公司的高效运营对越南电子工业和贸易关系发展做出重要的贡献，为促进出口、创造就业机会、推动境内企业发展、建设价值链注入动力，对国家财政收入做出积极的贡献等。

黎明慨指出，30多年来，越韩两国多个领域合作关系不断得到巩固和发展。双方互为彼此重要的合作伙伴；成为基于真诚，政治信任，经济合作的灵活性、可持续性及人民之间深入交流的成功模式。经贸与投资合作是两国关系的重大支柱和强劲动力。

韩国多家大型集团和企业已在越南生产运营中实现高效率和高效益，对越南经济社会的发展做出积极的贡献。三星是越南第一大韩国投资者，也是越南第一大投资者，注册资本达近200亿美元。目前，三星在太原省开展的各项目投资总额达约75亿美元，占全省引进外资总额的近73%。

在越南投资10年期间，该公司始终是世界领先的“越南制造”三星品牌手机制造商。 同时也是三星（越南）公司中营业额最多且对三星（越南）公司出口额贡献率最大的单位。2022年太原三星公司营业额达283亿美元（占比38.3%），出口额达273亿美元（占42.1%）。

黎明慨强调，越南党、国家和政府一向本着“利益和谐、风险分担”的精神为国内外投资者创造便利条件；着力保护投资者、企业和合作伙伴的权利与合法利益。三星集团在越南坚持努力开展投资经营活动的10年历程已充分体现其通过长期高效投资战略将越南建设成为全球生产基地的高度决心，其中包括在河内建设东南亚地区规模最大的新研发中心。

黎明慨希望三星今后继续扩大在越业务范围，将越南视为全球战略性基地；力争成为越南优秀人才培养中心，世界领先技术研发之地等。

黎明慨建议太原省继续大力改善营商环境，提高竞争力，为包括三星集团在内的外国投资者在越南长期投资创造便利条件。

黎明慨强调，越南政府承诺继续与包括三星在内的外国投资商并肩同行，倾听企业心声，助企纾困解难并实现高质量可持续发展等。

三星（越南）公司总经理崔周湖（Choi Joo Ho）表示，由于越南政府和太原省始终如一的支持才有了三星今天的成就。三星将竭尽全力与越南和国民企业并肩同行，继续携手在今后阶段渡过各种困难。

值此机会，黎明慨代表越南党、国家领导向越南太原三星电子公司授予三级劳动勋章。（完）