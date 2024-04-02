政府副总理黎明慨率团赴美参加高级领导计划系列活动

越共中央书记处书记、政府副总理黎明慨于4月1日至3日率领越南代表团赴美国波斯顿市哈弗大学参加高级管理领导计划系列活动（VELP）。

据越通社驻美国记者报道，黎明慨在计划系列活动开幕式上发表讲话时强调，经过八次成功举办的该计划已成为越南与美国之间权威的政策对话和咨询，通过沟通和对话增进双方互相了解，巩固互信，开启两国之间务实合作的机会。黎明慨强调，越南希望继续与美国保持密切配合，开展两国致力于和平、合作与可持续发展的全面战略伙伴关系各内涵。

黎明慨强调，越南始终确定包括政策咨询、经验管理和人力资源培训等的外力具有重要作用，同时表示相信VELP计划将有助于开启许多具有战略性的问题，构建共同愿景和为越南提出具体、切实的建议。

2024年 VELP集中3大主要讨论内容：世界和亚洲经济展望和值得关注的展望，对各大国和对越南产生影响的趋势进行评价；推动越南新增长动力，尤其是创新创意、数字化转型、人工智能、新技术等；越过中等收入陷阱和增长模式转型。

在4月1日举行的关于全球经济、人工智能、半导体等展望的讨论会上，各位专家和教师已提出关于各大经济体和新技术发展趋势的全面、总体图景。各位教师都对越南经济取得的成功表示印象深刻；认为越南是20年来世界上成功转型的经济体之一。高度评价越南在参加新兴技术产业中全球供应链的潜力和机会，向越南提出把握新趋势的机会的具体和切实建议。

黎明慨和越南代表团各成员已介绍越南经济社会发展情况、越南在下阶段的发展优先；就越南在当前世界经济处于深刻转换阶段的背景下越南的地位、作用以及机遇和挑战等。

趁此出席2024年VELP期间，美国东部时间4月1日下午，黎明慨会见了哈佛大学肯尼迪学院院长道格拉斯·埃尔门多夫（Douglas Elmendorf）；哈佛医学院院长格兰（David Golan）和哈佛大学越南计划各教授。

黎明慨强调，教育培训合作是越美全面战略伙伴关系的重要开展方向。道格拉斯·埃尔门多夫教授强调继续推动与越南的合作，集中分享关于国际、地区、越南经济的研究和评价；一致同意加强哈佛大学与越南各部门和各所学校之间的合作和培训合作。

关于VELP， 道格拉斯·埃尔门多夫高度评价双方之间的长期合作，希望通过政策对话一道分享新看法，从而在下一阶段补充和扩大各方发展愿景。

格兰教授高度评价与哈佛医学院十所医药大学之间的合作，强调将为推动哈佛大学与越南卫生部合作谅解备忘录实施提供各种资源。

在4月2日至3日，2024年VELP将继续举行各场讨论会，讨论议题围绕云计算、数字环境、技术、全球安全挑战、增长模式转型和越过中等收入陷阱等。（完）