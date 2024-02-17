政府副总理陈红河：推进高度公路、输电线路等项目如期完成

2月17日，政府副总理陈红河已率团考察调研东部北南高度公路项目内各子项目和从广平省广泽至兴安省诺街500kV输电线路扩建项目乂安、河静、广平三省段施工场地。

工贸部部长阮鸿延、交通运输部部长阮文胜、自然资源与环境部部长邓国庆等陪同参加活动。

陈红河一行已视察了2017-2020年阶段东部北南高速公路演州-跃滩（Diễn Châu - Bãi Vọt）段施工情况。演州-跃滩长49.3公里，于2021年5月开工。项目施工过程中面临许多困难，施工进度缓慢。该项目施工进度得到调整，力争于今年5月完工。截至目前项目已基本完成征地拆迁工作。

陈红河已看望慰问施工场地上的干部、工人和人员，要求投资方、承包商和有关单位认真落实政府的指示，集中人力、物力和财力等资源，确保项目如期完成。

当天上午，陈红河一行已视察了从广平省广泽至兴安省诺街500kV输电线路项目乂安省南坛县南青乡段和河静省锦川县锦石乡段的施工场地，亲切慰问现场工作人员并送去慰问品。

陈红河表示，从广平省广泽至兴安省诺街500kV输电线路扩建项目是重点项目，对国家能源安全，尤其是北部地区起着重要作用。因此，越南电力集团、各部门、机关河有关地方需继续努力克服各困难，集中加快施工工作。

陈红河要求各部门、地方保持紧密配合，最大限度出动人力、物力和财力来推进项目施工进度，确保项目质量。

当天下午，陈红河在河静省与乂安、河静、广平三省领导举行工作座谈，讨论纾解苦难，推动项目进度的措施。

从广平省广泽至兴安省诺街的500 kV输电线路扩建项目由4个路段组成，总长519公里，投资总额约22.356万亿越盾，预计将于今年6月完工投入使用。经过广平、河静、乂安、清化、宁平、南定、太平、海阳、兴安9省的43个县市211个乡（坊），塔架基座1179个。

会议上，各地方和有关单位领导已报告了项目施工情况，提出项目施工过程中面临的困难和障碍，提出各解决方案。

陈红河高度评价各部门、机关、投资方、项目管理委员会、承包商、工作人员队伍在开展项目过程中付出的努力，对各地方和单位承诺按照政府、政府总理的指导意见努力完成或提前完成项目表示欢迎；要求各有关单位认真、有效落实政府总理的指导意见，确保项目进度、质量、劳动安全、环境卫生等等。陈红河要求各有关部门配合，援助各地方集中完成征地拆迁补偿工作。

陈红河表示相信东部北南高速公路项目各子项目和从广平省广泽至兴安省诺街500kV输电线路扩建项目将如期完成。

陈红河一行已走访慰问东部北南高速公路河静省跃滩-咸宜段项目施工场地上的工作人员并送去慰问品。（完）