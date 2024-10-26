政府副总理陈红河：不要让海上作业渔船不受管理现象出现

不要让海上作业渔船不受管理现象出现。这是10月25日下午，越南政府副总理、打击非法、不报告和不受管制捕捞（IUU）国家指导委员会（简称打击IUU国家指导委员会）主任陈红河在该指导委员会与各部门及地方以线上和线下相结合的形式召开会议上提出的要求。

会议上，越南农业与农村发展部副部长冯德进报告，经过欧盟委员会（EC）的4轮检查，截至目前，打击IUU捕捞工作已取得一定成效，如完善法律框架，安装船舶远程监控管理系统(VMS), 建立国家渔业数据库（VN Fishbase），按《港口国措施协定》（PSMA）的规定控制进口水产品，加强执法工作，对IUU 捕捞违法行为进行处罚等。欧盟委员会高度评价越南的政治决心和中央采取强有力措施。

然而，冯德进表示，渔船在外国海域非法捕捞情况仍然复杂。从今年初至今，国内当局发现、逮捕并处理了19艘违规渔船。 截止目前，国家渔业数据库更新的渔船登记率仅达91.6%左右，有效捕捞许可证的发放率仅达75%左右。

与此同时，各地方在执法工作与处理IUU捕捞违法行为仍然有限，且不一致和参差不齐。 陈红河在会上发表总结讲话时强调，打击IUU违法行为符合越南党和国家在可持续发展渔业，确保渔民生计，维护海洋岛屿主权等任务中的路线和政策。

陈红河要求在11月20日前各地方需要彻底消除“三无渔船”（无有效渔业船舶检验证、无船舶登记证、无捕捞许可证）。

越南农业与农村发展部同各部门、行业和地方政府配合审查完善有关船舶远程监控违规行为的处理措施和技术措施；增加威慑性处罚，例如没收货物、渔船或船长执照，调整季节性捕捞管理规定等。

各省市农业与农村发展厅牵头并同登记机构制定渔船检验登记法规和标准，防止登记号码发生变更；将渔船信息与国家人口数据库同步。海上职能力量划定捕捞区域，重点监控与处置。

陈红河责成农业与农村发展部同各地方规定组织、个人和企业在销售原产地不明并违反 IUU 规定的产品的责任；鼓励渔民遵守IUU规定，升级与改造重要渔港，提高渔船管理能力。（完）