政府副总理陈红河会见中国能建国际集团总经理乔旭斌

陈红河副总理评价说，中国能建是中国乃至世界领先能源企业之一。目前，该集团正在以项目总承包方或投资方在越南开展一些项目。



陈红河副总理认为，绿色能源转型过程出现许多挑战和困难。中方已把握了化石能源转向绿色能源的趋势并实现快速发展。



与此同时，越南太阳能和风能等可再生能源潜力巨大。在增加可再生能源比例时也出现需要解决的技术问题，如确保国家电网安全、稳定；利用可再生能源制备绿氢；储能设备等等。



陈红河副总理表示希望中国能建在越南开展项目时使用新技术或提出关于发展智能电网、抽水蓄能电站、储能等的具体建议，从而提升价格合理的可再生能源比例。



乔旭斌认为，越南是中国能建潜在和营商投资机会多的市场。他同时向陈红河报告了近期集团主要业务取得的成果，表示集团正试点展开可再生能源与抽水蓄能电站相结合，利用可再生能源制备绿氢等项目。



乔旭斌还表示关注智能电网发展、减少电网损耗、兴建风能发电场、抽水蓄能电站、储能、煤炭发电站技术转移等项目。（完）