政府副总理陈流光： 农业数字化转型需要简单易懂

越南政府副总理、国家数字化转型委员会常务副主任陈流光5月14日下午在 “推进农业数字化”专题会议上发表讲话时如是强调。会议以视频连线方式举行，63个省市人民委员会以视频连线方式参加会议。



在全球化和第四次工业革命的背景下，近年来，农业部门积极推进数字化转型，将人工智能、数据管理、物联网、自动化等数字技术应用于农产品生产、加工和销售中，助力提高劳动生产率，提升越南农产品的竞争力。



农业和农村发展部部长黎明欢表示，该部与各部委配合，将数字技术应用于农业领域，包括遥感技术、农产品数字化追溯、解决研究和应用开发合作政策中现有的问题。



为有效实施农业数字化转型，越南数字化转型与农业统计中心主任阮国瓒表示，越南农业需要通过推动农业数字化平台、数字化应用和大数据系统的开发，实现数据数字化。从而与国家数据库系统、国家数据中心连接，共享数据。



越南渔业加工出口协会副秘书长阮淮南认为，数字化转型可以帮助水产企业降低7%-25%的成本。



越南木材和林产品协会副会长兼秘书长吴士怀表示，越南成为世界主要出口国之一，越南商品将面临税收、木材合法性等方面的调查。若企业在企业运营和管理中应用数字化并进行数字化转型，必将能克服市场的障碍。（完）