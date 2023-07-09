政府副总理陈流光视察芹苴市使用官方发展援助资金项目实施情况

陈流光副总理和工作代表团实地考察了床位规模500张的芹苴市肿瘤医院建设投资项目、应对气候变化—芹苴河堤防工程项目、芹苴市发展项目旗下陈黄纳大桥建设的CT3-PW-2.4标段项目等。



芹苴市肿瘤医院建设投资项目（床位规模500张）总投资额达1.728万亿越盾（约合530亿人民币），其中，匈牙利政府官方发展援助资金达1.393万亿越盾（约合430亿人民币），占80.66%，剩下的是芹苴市的自筹资金。获批的项目实施期限为2015年至2022年。



迄今，芹苴市肿瘤医院建设项目工程总承包（EPC）已完成总工程量的21.3%，相当于2796亿越盾（约合80亿人民币）。



据财政部，目前，该项目刚完成毛坯装修施工阶段，尚未安装医疗设备。 然而，根据贷款协议，该项目资金到位期限于2022年7月11日到期。由于匈牙利承包商与项目业主—芹苴市卫生局之间签署的商业合同存在问题，造成资金到位进度缓慢。



关于由法国开发署（AFD）提供贷款的应对气候变化—芹苴河堤防工程项目，目前，由于场地工作面移交延迟，工程进度未达到要求。场地移交面积仅达88.6%。 同时，该项目2023年ODA资金计划在资金拨付程序方面仍存在一些问题。



关于芹苴市发展项目旗下陈黄纳大桥建设的CT3-PW-2.4标段项目。该项目总投资额为7915亿越盾（约合24.2亿人民币），迄今工程量达80.53%。项目业主—芹苴市ODA项目管理委员会已指导承包商加快施工进度，确保2023年9月2日顺利合龙。



陈流光副总理在会议上发表讲话时认为，芹苴市肿瘤医院建设项目对于九龙江三角洲地区非常必要，有助于减轻胡志明市各家医院的负担。因此，政府和芹苴市的责任是解决芹苴肿瘤医院建设项目正在面临的困难。



陈流光副总理表示，将指示外交部了解匈牙利赞助商对该项目的观点，同时，建议芹苴市人民委员会就芹苴市肿瘤医院建设项目作出详细报告。

关于应对气候变化—芹苴河堤防工程项目，陈流光副总理建议财政部协助芹苴市解决法国开发署的问题。关于陈黄纳大桥项目，芹苴市要尽力确保按期完工。（完）