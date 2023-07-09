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政府副总理陈流光视察芹苴市使用官方发展援助资金项目实施情况

7月8日，越南政府副总理陈流光与芹苴市人民委员会就当地使用官方发展援助资金项目实施情况召开会议。
陈流光副总理和工作代表团实地考察了床位规模500张的芹苴市肿瘤医院建设投资项目、应对气候变化—芹苴河堤防工程项目、芹苴市发展项目旗下陈黄纳大桥建设的CT3-PW-2.4标段项目等。

芹苴市肿瘤医院建设投资项目（床位规模500张）总投资额达1.728万亿越盾（约合530亿人民币），其中，匈牙利政府官方发展援助资金达1.393万亿越盾（约合430亿人民币），占80.66%，剩下的是芹苴市的自筹资金。获批的项目实施期限为2015年至2022年。

迄今，芹苴市肿瘤医院建设项目工程总承包（EPC）已完成总工程量的21.3%，相当于2796亿越盾（约合80亿人民币）。

据财政部，目前，该项目刚完成毛坯装修施工阶段，尚未安装医疗设备。 然而，根据贷款协议，该项目资金到位期限于2022年7月11日到期。由于匈牙利承包商与项目业主—芹苴市卫生局之间签署的商业合同存在问题，造成资金到位进度缓慢。

关于由法国开发署（AFD）提供贷款的应对气候变化—芹苴河堤防工程项目，目前，由于场地工作面移交延迟，工程进度未达到要求。场地移交面积仅达88.6%。 同时，该项目2023年ODA资金计划在资金拨付程序方面仍存在一些问题。

关于芹苴市发展项目旗下陈黄纳大桥建设的CT3-PW-2.4标段项目。该项目总投资额为7915亿越盾（约合24.2亿人民币），迄今工程量达80.53%。项目业主—芹苴市ODA项目管理委员会已指导承包商加快施工进度，确保2023年9月2日顺利合龙。

陈流光副总理在会议上发表讲话时认为，芹苴市肿瘤医院建设项目对于九龙江三角洲地区非常必要，有助于减轻胡志明市各家医院的负担。因此，政府和芹苴市的责任是解决芹苴肿瘤医院建设项目正在面临的困难。

陈流光副总理表示，将指示外交部了解匈牙利赞助商对该项目的观点，同时，建议芹苴市人民委员会就芹苴市肿瘤医院建设项目作出详细报告。
关于应对气候变化—芹苴河堤防工程项目，陈流光副总理建议财政部协助芹苴市解决法国开发署的问题。关于陈黄纳大桥项目，芹苴市要尽力确保按期完工。（完）
 

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