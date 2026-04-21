政府副总理阮文胜：坚决削减50%行政手续成本和办理时间

据财政部副部长阮是碧玉作的报告，截至今年4月15日，财政部仍有738项有效行政手续，涉及25个国家管理领域，是行政手续数量较多、调整范围广、交易频率高的部委之一，直接影响企业和民众的活动。



财政部建议削减7个经营行业，占比36.8%（超过既定6个行业、30%的目标）。财政部预计将削减、简化821项行政手续，行政手续合规成本预计减少41458亿越盾（约占54.96%），办理时间预计减少6678天（约占54.35%）。



国家银行副行长范进勇表示，预计将削减、简化93项行政手续，减少办理时间734天，合规成本减少35.67亿越盾。与2024年相比，成本降幅超过52%。2025年，国家银行已全面审查并削减全部260项不必要的投资经营条件，达100%。



各部委代表认为，应大胆改革管理方式，提升干部、公务员职业道德；尽管流程已简化，但执行不力仍会导致延误；需加强科技应用，尽量避免在办理行政手续过程中干部与民众的直接接触。



阮文胜副总理在发表总结讲话时对各部委，特别是财政部和国家银行近年来在削减、简化行政手续和经营条件方面所作出的努力和决心，尤其是2025年取得的成果给予高度评价。



然而，对照中央第18号结论的高标准、突破性要求，两部门仍存在一些不足，其中突出问题是行政手续分级、授权比例较低，部分削减措施尚不够实质性。



为更好落实中央和政府的指示，阮文胜要求财政部和国家银行对政府及政府总理承担直接、全面责任，迅速完善方案，贯彻“不以行业特殊性为由回避改革和分级”的精神。



越南副总理阮文胜在在政府总部听取了财政部和国家银行关于削减、简化行政手续和营商条件情况的汇报。图片来源：baochinhphu.vn

具体而言，财政部和国家银行需尽快吸收越南司法部、越南公安部、越南内务部、越南科学与技术部的合理意见，完善行政手续分级方案，实现削减50%行政手续合规成本、50%办理时间以及100%不必要的经营条件，并在会后立即提交司法部；同时完善削减有条件经营行业的方案，以满足政府常务委员会的要求。



同时，两部门需与司法部密切配合，完成由司法部牵头起草的关于削减、分级、简化行政手续及削减经营条件的政府决议草案，并按照政府办公厅第185号通知的要求，于2026年4月完成。有关削减有条件投资经营行业的方案由财政部牵头制定，也需按照政府总理第423号文件的要求于2026年4月完成。



财政部长和国家银行行长需加强指导，积极推进行政手续档案和办理结果数字化，实现电子结果发放，特别是充分开发和再利用数字化数据，确保完成政府提出的目标：到2026年底，行政手续办理结果档案数字化率不低于90%，电子结果发放率达到100%，数字化数据再利用率达到80%。



阮文胜还建议司法部研究并吸收国家银行和财政部的合理建议，汇总后上报政府总理审议并做出决定。（完）