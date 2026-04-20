政府副总理阮文胜：坚决削减50%行政手续成本和办理时间

4月20日，越南政府副总理阮文胜在政府总部听取了财政部和国家银行关于削减、简化行政手续和营商条件情况的汇报。



据财政部副部长阮是碧玉作的报告，截至今年4月15日，财政部仍有738项有效行政手续，涉及25个国家管理领域，是行政手续数量较多、调整范围广、交易频率高的部委之一，直接影响企业和民众的活动。



财政部建议削减7个经营行业，占比36.8%（超过既定6个行业、30%的目标）。财政部预计将削减、简化821项行政手续，行政手续合规成本预计减少41458亿越盾（约占54.96%），办理时间预计减少6678天（约占54.35%）。



国家银行副行长范进勇表示，预计将削减、简化93项行政手续，减少办理时间734天，合规成本减少35.67亿越盾。与2024年相比，成本降幅超过52%。2025年，国家银行已全面审查并削减全部260项不必要的投资经营条件，达100%。



各部委代表认为，应大胆改革管理方式，提升干部、公务员职业道德；尽管流程已简化，但执行不力仍会导致延误；需加强科技应用，尽量避免在办理行政手续过程中干部与民众的直接接触。



阮文胜副总理在发表总结讲话时对各部委，特别是财政部和国家银行近年来在削减、简化行政手续和经营条件方面所作出的努力和决心，尤其是2025年取得的成果给予高度评价。



然而，对照中央第18号结论的高标准、突破性要求，两部门仍存在一些不足，其中突出问题是行政手续分级、授权比例较低，部分削减措施尚不够实质性。



为更好落实中央和政府的指示，阮文胜要求财政部和国家银行对政府及政府总理承担直接、全面责任，迅速完善方案，贯彻“不以行业特殊性为由回避改革和分级”的精神。



越南副总理阮文胜在在政府总部听取了财政部和国家银行关于削减、简化行政手续和营商条件情况的汇报。图片来源：baochinhphu.vn

具体而言，财政部和国家银行需尽快吸收越南司法部、越南公安部、越南内务部、越南科学与技术部的合理意见，完善行政手续分级方案，实现削减50%行政手续合规成本、50%办理时间以及100%不必要的经营条件，并在会后立即提交司法部；同时完善削减有条件经营行业的方案，以满足政府常务委员会的要求。



同时，两部门需与司法部密切配合，完成由司法部牵头起草的关于削减、分级、简化行政手续及削减经营条件的政府决议草案，并按照政府办公厅第185号通知的要求，于2026年4月完成。有关削减有条件投资经营行业的方案由财政部牵头制定，也需按照政府总理第423号文件的要求于2026年4月完成。



财政部长和国家银行行长需加强指导，积极推进行政手续档案和办理结果数字化，实现电子结果发放，特别是充分开发和再利用数字化数据，确保完成政府提出的目标：到2026年底，行政手续办理结果档案数字化率不低于90%，电子结果发放率达到100%，数字化数据再利用率达到80%。



阮文胜还建议司法部研究并吸收国家银行和财政部的合理建议，汇总后上报政府总理审议并做出决定。（完）