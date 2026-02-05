政府副总理阮志勇：越南将科技与数字化转型视为发展动力

2月5日上午，越南政府副总理 阮志勇在政府办公厅会见了阿彻曼德（ArcherMind）集团董事长王继平。

ArcherMind 是一家成立于 2006 年的软件服务集团，总部位于中国南京。在分享数字技术平台建设经验和解决方案后，ArcherMind 提议与越南科学与技术部、财政部（通过国家创新中心——NIC）在创新、人工智能、机器人技术等领域开展合作。

阮志勇对该集团近年来取得的积极经营成果表示欢迎和高度评价，特别肯定了 ArcherMind 在中国国务院信息技术应用创新战略中的重要作用。

阮志勇指出，近年来，越中全面战略合作伙伴关系持续全面深入发展；经贸投资合作以及近期在科技、创新和数字化转型领域的合作，已被确定为双边关系内涵中的重要支柱。

阮志勇表示，2026 年，越南正加快完善体制机制，推动经济结构调整与增长模式转变相结合，同时完善两级地方政府模式，力争实现 10% 以上的经济增长目标。在此背景下，越南明确将科技、创新和数字化转型确立为主要发展动力，重点布局包括半导体、人工智能在内的 11 个战略性技术领域。

阮志勇对 ArcherMind 提出的在数字政府建设以及为越南各部委开发数字平台解决方案的合作建议表示肯定，并建议集团与有关部委进一步对接，推动实施符合双方条件、需求和优势的具体合作项目。

同时，阮志勇建议 ArcherMind 尽快推进在其具备优势、越南具有发展潜力的领域开展具体投资合作项目；研究在越南国家创新中心，特别是和乐国家创新中心设立代表处；加强在半导体、人工智能和机器人等领域共建研发中心和共享技术基础设施（包括孵化中心、实验室等）；推动高素质人力资源培养合作；注重在越南推动科研成果商业化进程，加强技术转移，支持越南企业参与全球价值链和供应链。

阮志勇强调，越南始终为 ArcherMind 集团以及包括外国合作伙伴在内的企业在越南开展高效、可持续和长期的投资经营活动创造最有利条件。(完)