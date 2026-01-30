政府副总理裴青山检查2026年春季博览会筹备工作进展情况

裴青山表示，这是春季博览会首次在国家展览中心举办，具有迎接新春和庆祝越共十四大胜利召开的双重意义。因此，博览会必须体现欢腾、热闹的气氛，符合活动的规模和人民的期望。



裴青山要求以工贸部为首的组委会主动与越南展览中心、各部位和地方配合，确保博览会施工进度和质量。



裴青山要求文化体育旅游部和越南电视台（VTV）精心筹备艺术节目，优先推介获联合国教科文组织工人的文化遗产。向消费者广泛宣传博览会展出的产品、促销活动及各项优惠服务信息。



据工贸部副部长阮生日新在会议上的报告，展馆内外的施工搭建工作正在紧张进行。对于34个省市的展区，所有地方均已接收展位信息（每地200-250平方米）。



越南展览中心副总经理范氏贤通报，约53%的单位已进场认领展位，特殊展位的进场率超过40%。



文化体育旅游部表示已全面落实各项任务，预计所有展位将于1月30日晚完成。开幕式和闭幕式将安排三场文艺演出服务参观群众，同时穿插旅游推广和地方节庆介绍活动。



农业与农村发展部展区占地面积超过9000平方米，主题为"越南农产品 - 春色绽放"。展区使用竹材体现越南乡村风情，展示来自280家单位的产品，聚焦"一乡一品"（OCOP）产品、地理标志产品和春节消费品。

河内市以"团圆春节"为主题布置展区，包括传统春节体验区、河内特色产品推介与销售区、桃花金桔年花及景观小品展示区。该市还制定博览会保安和医疗服务方案，并增开公交线路服务市民参观购物等。



2026年春季博览会主题为"连接繁荣 – 共迎新春"，是一场国家级大规模贸易促进活动，将于2026年2月2日至13日举行，旨在刺激春节期间的消费需求、发展国内市场并推广越南品牌。（完）