政府副总理裴青山与老挝政府副总理沙伦塞·贡马西举行工作会谈

裴青山强调始终重视越老伟大友谊、特殊团结和全面合作并对此给予最高优先；表示相信沙伦塞·贡马西此次访越将取得圆满成功。

沙伦塞·贡马西表示，两国政府总理将在老挝首都万象主持召开越老政府间委员会第47次会议。他此次访问越南的目的在于同越南方面一起核查此次会议的准备工作。截至目前，各项准备工作已就绪，一些遗留的问题已获两国合作委员会积极解决并达成一致。

沙伦塞·贡马西还就两国在展开的具体项目；分享了造访越新工业园区的结果，希望深入了解该模式和开发优势潜力的经验，进而成立老越工业园区，旨在吸引更多越南对老挝的投资，尤其是对加工领域的投资。

工作会谈上，双方还深入讨论了两国之间的合作项目，其中包括河内-万象高速公路等交通基础设施发展项目，一致同意清除各障碍，彻底解决遗留问题，完善法律手续，推动项目最快、最便利地展开。两位副总理还就设在老挝的越老友好公园项目交换意见。预期该项目施工期1年，将采用交钥匙总承包的形式实施。

关于越老政府间委员会第47次会议准备工作，裴青山表示，礼宾、后勤、宣传等工作由外交部负责。计划与投资部将负责会议的统筹安排，包括议程内容和活动方案。这两个部门将与老挝方面密切配合，以确保会议取得最佳效果。

裴青山强调，越南十分重视两国总理和两国企业的会晤。越南将要求各大集团、企业赴老挝与会。

裴青山同时建议沙伦塞·贡马西指导老挝方面同越方，包括交通运输部、企业国有资本管理委员会、河静省人民委员会保持密切配合，推动永昂港、通往永昂港口的公路和铁路等交通连接项目实施并尽早完成。（完）