政府副总理胡德福：节约投资成本是2025年的重要问题

2025年，越南政府指导坚决超额完成既定的财政预算任务目标。其中，财政收入要增加，财政开支要节约，从而促进国家重点项目的投资。在2024年即将过去，2025年即将到来之际，越南政府副总理胡德福就2024年财政预算任务执行情况及2025年解决方案接受了越通社记者的专访。

记者：请您评价一下在经济面临诸多困难情况下2024年国家财政预算任务执行情况？

胡德福：2024年，越南经济面临诸多外部影响的挑战，如税收政策、利率、汇率、通胀、军事冲突等问题。国内经济开放度较高，因此受到很大的外部冲击，比如气候变化、洪水后果、劳动生产率低下、高新技术和优质人力资源有限、快速增长和巨额投资等要求都是越南面临的挑战。

以上这些都影响了2024年的财政政策和货币政策执行情况，但在党和政府的领导下，在各级各部门的管理下，以及在企业和人民的努力下，我们出色完成了2024年经济社会发展任务。这体现在所有既定目标都完成或超额完成，例如全年国内生产总值预计增长7%，超过了国会年初设定的6-6.5%的目标；居民消费价格指数（CPI）为3.88%（目标是控制在4%），公共债务占GDP的37%，低于国会提出的60%的上限。值得一提的是，今年，进出口额有望突破8000亿美元，突破了2022年7320亿美元的记录。

可以说，近4年来国家预算收入一直比上年多，约1000万亿越盾。这是财政政策管理的一大努力和成功。由此，我们有资源来投入机场和港口；兴建北南高速公路等基础设施项目，落实社会保障政策等。

记者：请问在预算收入日益困难的背景下，2025年政府将如何继续实施削减开支措施？

胡德福：在财政政策管理中，政府始终致力于增加预算收入，避免收入损失，扩大收入来源，但同时仍必须通过土地税收、租金和相关费用的延期、减免政策（每年约200万亿越盾）增加收入来源，助力企业增长，从而促进经济发展。与此同时，有效指导预算支出，包括投资支出和经常性支出。

政府和政府总理指导中明确提出，第一，2025年，从预算分配时就要将经常性支出削减10%。继续削减5%的经常性支出，用于全国消除危旧房计划。在调动社会资金参与的同时，国家预算从经常性支出节省5%，拨出约7万亿越盾用于为贫困人口消除危旧房屋。

第二，在基建投资上将以公共投资、有效项目、突破项目为龙头，带动经济发展，力争到2025年完成3000公里左右的高速公路，到2030年实现高速公路通车里程5000公里左右，并开展高铁项目等。

因此，节约投资成本是2025年的一个重要问题，其中要切实进行招投标、承包商指定、施工监督和投资管理，从而最好地节约成本。

记者：公共投资被视为推动国家经济社会发展的重要动力。那么，请问政府指示相关部委、行业继续实施哪些解决方案，以携手将这一重要资金来源引入经济，特别是推动这一资金的到位？

胡德福：公共投资始终是推动经济发展的重要动力。近年来，政府非常严密和正确地选择促进经济发展的投资目标并制定公共投资计划。

不过，投资程序和投资准备过程中仍然存在瓶颈、障碍和困难。例如，在投资项目的准备工作中，设计评估、成本估算、场地清理等花费了太多的时间。

因此，公共投资资金拨付速度和进度较慢，且往往集中在每年最后一个月。认清这些问题后，我们已向党、国家和国会领导提请修改《公共投资法》，同时修改有关公共投资、公私合作（PPP）形式投资的4部法律；对于实际上遇到的补偿、征地拆迁等困难分开处理。

第二，大力向各部委、各行业、各地方简政放权，简化行政手续，进而加快公共投资审批和拨付进度。

截至2024年11月，公共投资资金到位率达56.4%以上，集中在年底。因此，从一开始就需要加速公共投资的拨付，为促进其他经济产业发展注入动力，同时减少企业界的困难，为经济发展创造资金流。

记者：请您介绍一下为顺利完成2025年国家财政预算任务您在领导和指导方面的优先目标？

胡德福：2025年，预计国家预算收入为1978万亿越盾，其中一般性收入占84.8%；进出口活动收入占11.9%；原油收入占2.7%。国家预算支出预计为2500万亿越盾，其中开发投资支出约占31%；经常性支出约占60.9%。

为实现国会提出的2025年目标，政府将采取当机立断的强有力措施，力争超越既定目标。比如，预算收入要增加，预算支出要节约、有效，从而减少财政赤字，促进国家重点项目的投资。此外，政府将加强对电子商务平台以及跨境网上交易等潜在收入来源的管理。

记者：关于根据越共十二届中央委员会第18-NQ/TW号决议精神，财政部和计划与投资部合并一事，请您介绍一下这次合并对财务管理和国家开发投资方面会起到哪些作用？

胡德福：我们认为，根据越共十二届中央委员会第18-NQ/TW号决议精神，将财政部和计划与投资部合并是正确的举措，符合发展趋势，有效且有用。精简机构有助于减少人员编制，节约经常性支出，并避免各部委和部门之间任务重叠。

目前，计划与投资部和财政部合并正在大力进行。合并后，新部委下属单位数量将减少，例如税务总局将成为越南税务局，其单位数量将从63个减少到最多35个。与此同时，单位内部乃至部委内部的精简率也达约40%。

新部委将承担原两个部委的职能和任务，有利于提高国家金融管理效率，服务于国家富强、人民幸福的目标。

我们认为，这次合并既顺应了时代趋势，又确保了越南进入新时代——民族奋发图强的时代，将越南建设成为富强繁荣、人民幸福富裕的国家。

记者：在2025新年即将来临之际，您还有什么想分享的吗？

胡德福：我们认为，2025年将是充满困难和挑战的一年，对创新改进的要求会更多。因此，全系统特别是经济、金融界，必须竭尽全力，发挥创造力，坚定决心，团结一致，出色地完成任务，为国家日益繁荣发展作出贡献。（完）