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政府副总理武德儋对北江省第31届东运会羽毛球比赛的准备工作给予好评
北江省省委委书记杨文泰透露，第31届东运会羽毛球比赛将于5月16日至22日在北江省体育馆举行，吸引来自马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、老挝、柬埔寨、泰国、新加坡和越南的135名运动员和46名官员、教练和服务人员参加。越南共有20名运动员参加羽毛球比赛。北江省已积极主动配合文化体育与旅游部、体育总局做好各方面的准备工作。
武德儋高度评价北江省举办第31届东运会羽毛球比赛的各项准备工作，同时要求该省组委会抓紧时间抓好各项工作任务、重点落实，确保赛事安全顺利进行。
值此机会，武德儋和北江省领导到访、慰问越南羽毛球运动员并向他们赠送慰问品，激励运动员团结一心，发挥所取得的良好成绩，以最佳状态投入比赛，下定决心在第31届东运会上努力拼搏，取得最佳成绩，为祖国争光等。
北江省第31届东运会羽毛球比赛组委会报告称，赛事筹备工作正在加快推进，确保按序时进度完成。（完）
武德儋高度评价北江省举办第31届东运会羽毛球比赛的各项准备工作，同时要求该省组委会抓紧时间抓好各项工作任务、重点落实，确保赛事安全顺利进行。
值此机会，武德儋和北江省领导到访、慰问越南羽毛球运动员并向他们赠送慰问品，激励运动员团结一心，发挥所取得的良好成绩，以最佳状态投入比赛，下定决心在第31届东运会上努力拼搏，取得最佳成绩，为祖国争光等。
北江省第31届东运会羽毛球比赛组委会报告称，赛事筹备工作正在加快推进，确保按序时进度完成。（完）