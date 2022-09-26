政府副总理武德儋会见印度外交国务部长辛格

武德儋在会见中强调，越南一向重视与印度的全面战略伙伴关系，并建议双方促进政治外交、国防安全、贸易投资、科学技术、文化和民间交流等双方合作支柱，其中，进一步推进贸易合作关系，为两国提升双边贸易额提供便利，同时希望印度为越南货物出口到印度市场创造便利条件。



武德儋表示，相信印度霍瑞西斯亚洲经济合作论坛是双方就亚洲、印度和越南的经济发展趋势，以及越南在促进印度与东南亚各国对接的作用进行评估，同时为加强双边贸易投资合作关系创造机会的重要平台。



在此基础上，武德儋呼吁印度企业加大对越南加工制造业、汽车辅助工业、信息传媒技术、能源、高科技农业、创新和基础设施等领域的投资力度。



印度外交国务部长辛格重申，印度一直将越南视为该国“东望政策”的重要支柱。他强调，今年印度霍瑞西斯亚洲经济合作论坛在越南举行体现了印度企业对越南巨大发展潜力给予高度评价，是两国促进经贸、投资和技术等领域合作关系的机遇。

双方一致同意在国际和论坛上互相支持与保持配合。



至于东海问题，武德儋希望印度继续支持越南的立场和东盟的观点。双方就在包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法基础上维护东海航行飞越自由和安全并和平解决争端达成一致。



2022年印度霍瑞西斯亚洲经济合作论坛从9月25日至27日在平阳省举行，共举行6场全体会议和26场对话会，吸引国内外政客、企业家和印度学者等500名代表参加。参加论坛的代表们将集中讨论全球转型、数字化转型背景下经济发展问题等共同关心的问题。（完）